مصر ترفض تصريحات آبي أحمد بشأن بناء 100 سد في إثيوبيا

أعلنت مصر رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المتعلقة ببناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من إثيوبيا، مشددة على أن هذه المشاريع المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بهذا الخصوص يكشف سوء نية أديس أبابا، وتعاملها مع الأنهار الدولية وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها.

وأوضح حافظ أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشاريع يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.

وشدد على أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية".

100 سد

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال إن بلاده تخطط لتشييد أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في عدد من الأقاليم.

وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في يوليو/تموز وأغسطس/آب القادمين، وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي أجريت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.