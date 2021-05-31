عشرات القتلى في مذبحتين شرقي الكونغو الديمقراطية

قال مسؤول عسكري في الكونغو الديمقراطية اليوم الاثنين إن 70 شخصا -على الأقل- قتلوا في هجوم على قريتي بوجا وتشابي في إقليم إيتوري (شرقي البلاد).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث العسكري غولز نجونجو أن مسلحين مرتبطين "بالقوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا القريتين، وقتلوا عشرات السكان فيهما، ونهبوا المنازل، وأخذوا رهائن، ومن بينهم العديد من المراهقين.

من جهتها، قالت المجموعة البحثية "كيفو سيكيوريتي تراكر" إن 50 شخصا -على الأقل- لقوا حتفهم خلال الليل في هجومين على القريتين. في حين حمّل الجيش وجماعة حقوقية محلية "القوات الديمقراطية المتحالفة" المسؤولية عن المذبحتين، لكن آخرين قالوا إن الهجمات قد تكون عرقية.

وأفادت المجموعة البحثية بأن 28 شخصا قتلوا في بوغا و22 في تشابي، وهما قريتان تبعد الواحدة عن الأخرى نحو 10 كيلومترات في منطقة طالما شهدت اعتداءات شنّتها "القوات الديمقراطية المتحالفة" أو نتيجة نزاعات عرقية.

وأشارت المجموعة إلى أن الحصيلة "لا تزال أولية"، موضحة أنها أعلى حصيلة تسجلها في يوم واحد منذ تأسيسها في 2017.

كما تحدث مسؤول محلي عن سقوط 60 قتيلا، وقال إن 7 شاحنات وصلت لنقل الضحايا، مؤكدا أن فرق الإغاثة لا تزال تجد مزيدا من الجثث.

وأشار المسؤول إلى مشاركة عدد كبير من المهاجمين، وقال إن "الهجوم كان موجها بشكل جيد، وقتلوا اثنين من قادة المجتمع المحلي. لا يمكن أن نستبعد تصفية الحسابات".

وتعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر دموية من بين نحو 122 مليشيا مسلحة تتواجد في شرق البلاد الغني بالمعادن، وتعد الكثير منها بمثابة إرث لحربين إقليميتين استمرتا من عام 1996 حتى 2003.

وصنفت الحكومة الأميركية مؤخرا "القوات الديمقراطية المتحالفة" -المنشقة عن تنظيم الدولة الإسلامية- جماعة إرهابية دولية.