جميع الكتل البرلمانية العراقية ورئاسة المجلس أجمعت على دعم ومساندة فلسطين في مواجهتها الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس النواب العراقي معاملة الفلسطيني المقيم في العراق معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، فيما عدا الجنسية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة ليست غريبة عن مواقف العراق حكومة وشعبا، وحيت البرلمان العراقي على هذه الخطوة والكتل البرلمانية والمراجع الدينية والأحزاب الدينية التي دعمت هذا القرار، معربة عن أملها أن تستكمل إجراءات اعتماده بشكل نهائي في القريب العاجل.

ووفق القانون، الذي نشره البرلمان العراقي، فإن القانون الجديد يقضي "بمعاملة الفلسطيني المقيم لـ10 سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه".

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، أن المجلس أنهى، أمس السبت، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، والذي جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين، في العراق.

عاجل//وزارة الخارجية والمغتربين تُرحب بقرار مجلس النواب #العراقي https://t.co/uyVVRXRsP8 — State of Palestine – MFA (@pmofa) May 30, 2021

وناقش مجلس النواب العراقي في جلسته، أمس السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأجمعت جميع الكتل البرلمانية ورئاسة المجلس دعمها ومساندتها لفلسطين في مواجهتها الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المجلس جميع الشعوب العربية والإسلامية وقوى الحرية والعدالة بالعالم، إلى الوقوف بقوة مع الحق الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم لدولة فلسطين وشعبها البطل.

كما دعا البرلمان الحكومة العراقية لتقديم كل ما تستطيعه من دعم لفلسطين.

ويعيش آلاف الفلسطينيين في العراق متمركزين في العاصمة (بغداد) كما يوجدون في إقليم كردستان العراق.