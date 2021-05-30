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بينهم نساء وأطفال.. قتلى بقذيفة على حفل زفاف في أفغانستان والحكومة تتهم طالبان

إسعاف طفل أفغاني أصيب في هجوم سابق (رويترز)
إسعاف طفل أفغاني أصيب في هجوم سابق (رويترز)
30/5/2021

أصابت قذيفة هاون حفل زفاف في ولاية كابيسا شمال العاصمة الأفغانية، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنه مسؤولون أفغان اليوم الأحد.

ووقع الهجوم في وقت متأخر أمس السبت عندما ضربت قذيفة -كانت تستهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش- منزلا اجتمع فيه حشد من أجل حفل زفاف.

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع فواد أمان -على تويتر- أنه "قُتل 6 مدنيين وأصيب 4 بجروح عندما أصاب صاروخ إرهابي أطلقته طالبان حفل زفاف في ولاية كابيسا".

وكان من بين القتلى نساء وأطفال، وذلك وفق ما ذكر الناطق باسم حاكم كابيسا شايق شوريش الذي حمّل طالبان مسؤولية الاعتداء، وقال إنهم استهدفوا نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقذيفة لكنها أخطأت هدفها وأصابت حفل الزفاف.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة 8 آخرين إثر الهجوم، وقالت إن الحادثة وقعت أثناء اشتباك دائر بين القوات الأمنية ومسلحين من حركة طالبان في المنطقة.

من جانبها، نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت -في بيان- إن القوات الحكومية هي من أطلقت القذيفة.

وأمس السبت، لقي 4 أشخاص على الأقل -بينهم محاضران في إحدى الجامعات- حتفهم وأصيب آخرون بجروح عندما ضربت قنبلة -وضعت على جانب إحدى الطرق- حافلتهم في ولاية بروان شمال كابل.

المصدر : وكالات

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