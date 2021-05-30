السودان.. استئناف التفاوض غدا في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية جناح الحلو

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان استئناف التفاوض مع "الحركة الشعبية- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، وذلك بعاصمة جنوب السودان جوبا، غدا الاثنين.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمتحدث الرسمي باسم الوفد التفاوضي خالد عمر يوسف -اليوم الأحد- وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وأضاف يوسف أن الوفد الحكومي سيقوم غدا بتسليم رده على مسودة الاتفاق الإطاري عبر الوساطة لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو.

وشدد على عزم الحكومة الانتقالية وحرصها على تحقيق السلام، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزيمة قوية من كافة الأطراف وتفاؤلا للتوصل للسلام الدائم والشامل.

وعبّر متحدث الوفد التفاوضي عن أمله في أن تكون بداية جولة التفاوض -غدا الاثنين- خطوة إلى الأمام، وصولا للسلام في أسرع وقت ممكن في ظل الأجواء الإيجابية لعملية التفاوض وإكمال مسيرته. وفق قوله.

وأمس السبت، أعلنت الحكومة السودانية البدء في دراسة مقترح مسودة الاتفاق الإطاري المقدم من وفد الحركة الشعبية، الذي تسلمته من الوساطة في جوبا؛ توطئةً لاستئناف التفاوض غدا الاثنين.

والأربعاء الماضي، بدأت في جوبا الجلسة الافتتاحية الإجرائية بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك، ووفود إقليمية ودولية.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، وقع البرهان والحلو إعلان مبادئ؛ تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

ووقّعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة -ضمن تحالف الجبهة الثورية- في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم توقّع على هذا الاتفاق كل من "الحركة الشعبية- شمال"، و"حركة تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور غرب البلاد.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.