هجين من سلالتين.. فيتنام تكتشف نسخة جديدة من فيروس كورونا

اكتشفت فيتنام سلالة جديدة من فيروس كورونا تعد هجينا بين السلالتين الهندية والبريطانية، وتنتشر سريعا عبر الهواء.

ونقلت صحيفة "فن إكسبرس" عن وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ قوله اليوم السبت "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا؛ اكتشفنا سلالة جديدة، وهي هجين من (سلالتي) الهند والمملكة المتحدة". وأضاف أن بلاده ستعلن تفاصيل السلالة الجديدة للعالم قريبا.

وكانت فيتنام نجحت في احتواء كورونا العام الماضي، لكنها تواجه الآن عدوى أسرع انتشارا.

وأعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، أمس الجمعة، عن قلقه بشأن شدة العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وقال -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- "نعرف مثلا أن "بي.1617" (النسخة الهندية) أشد عدوى من "بي.117″ (النسخة البريطانية) التي كانت بدورها أشد عدوى من النسخة السابقة من الفيروس".

العدوى تتباطأ بالهند

غير أن الهند تشهد حاليا تباطؤا تدريجيا في العدوى، بعدما عاشت أياما عصيبة في الفترة الماضية.

وسجلت السلطات الصحية اليوم 173 ألفا و790 إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة، وهي أقل حصيلة يومية خلال 45 يوما، وبها يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 27.7 مليونا.

أما الوفيات بالمرض فقد زادت 3617 خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 322 ألفا و512.