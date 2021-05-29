جاكرتا تفرج عن ناقلة إيرانية بعد احتجازها 4 أشهر

أكد مسؤول إندونيسي ووسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت أنه تم الإفراج عن ناقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي ويسنو برامانديتا إنه تقرر الإفراج عن الناقلة "إم تي هورس" (MT Horse) أمس الجمعة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع، مضيفا أن المحكمة أصدرت حكما بالإفراج عن الناقلة لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين دون أي غرامة.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن السفينة استأنفت مهمتها، وستعود إلى الوطن بعد الانتهاء منها.

وكانت إندونيسيا قد قالت لدى احتجاز الناقلة إن خفر السواحل اشتبه في نقلها نفطا على نحو غير مشروع في مياه البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاحتجاز كان بسبب "مسألة فنية تحدث في مجال الشحن".

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الشركة المالكة للناقلة القول "قام طاقم "إم تي" -بما قدمه من تضحية وأبداه من عزم على مواصلة مهمته- بحماية مصلحة إيران الوطنية في الحفاظ على تصدير نفطها ومنتجاتها البترولية".

وتخضع إيران لعقوبات أميركية تستهدف في الأساس صادراتها من النفط، ويتهمها البعض بإخفاء وجهة مبيعاتها النفطية من خلال تعطيل أنظمة تعقب المسار على ناقلاتها.