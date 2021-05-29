البث الحي
أخبار|عراق

الرئيس العراقي يعتبر الإصلاح مسؤولية الجميع والانتخابات ضرورة

صالح (يسار) والحكيم (وسط) والحلبوسي خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني في بغداد (مواقع التواصل)
صالح (يسار) والحكيم (وسط) والحلبوسي خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني في بغداد (مواقع التواصل)
29/5/2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الإصلاح المنشود مسؤولية الجميع، مشددا على ضرورة المضي في إصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب وضرورة محاربة المال السياسي وكبح الفساد.

وأضاف، خلال كلمة له في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، أن إجراء الانتخابات في موعدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بات ضرورة سياسية ووطنية، من أجل الانتقال إلى صياغة عقد جديد يتمثل في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة، إذ لا يمكن المراهنة على صبر الشعب أكثر من هذا الحد، حسب تعبيره.

وبين أن إجراء الانتخابات المقبلة مهمة لا تتوقف على الحكومة فقط، بل تتحمل المسؤولية أيضا القوى السياسية، وأيضا يتطلب تكاتفا من منظمات المجتمع المدني عبر التعبئة المجتمعية وتشكيل شبكات المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب من يرونه مناسبا لإدارة بلدهم دون وصاية".

وتابع أن "الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية"، مشددا على "ضرورة المضي بإصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب".

ودعا صالح "القوى السياسية إلى تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسي وكبح الفساد"، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد".

منظمات المجتمع المدني

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن منظمات المجتمع المدني في العراق كان لها دور خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، أنه لا يمكن عودة النازحين إلى مناطقهم من دون مصالحة مجتمعية.

كما أكد الحلبوسي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات وبناء الدولة الديمقراطية.

وأضاف أن هذه المنظمات قدمت خدمات للمجتمع بشكل عام وحسب تخصصاتها، وعلى الدولة دعمها وتمكينها من نشر مفاهيم الديمقراطية وبناء الدولة.

الانتخابات واجب

من جانبه، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في كلمة له بالمؤتمر، إن الانتخابات حق أساس لكل مواطن، كما أنها واجبٌ وطني يتحقق بالمشاركة في بناء البلد والعمل على استقراره، وأن مقاطعتها أو عدم الاهتمام بها، ليس تنازلا عن حق أساسي للمواطن وحسب، بل هو تراجع عن واجب وطني وجداني.

واعتبر الحكيم -والذي يعقد المؤتمر برئاسته- أن الانتخابات المقبلة هي الأهم منذ عقدين، "فالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والأزمات كلها تدفعنا بضرورة تغيير المعادلات والأنماط التقليدية عبر صناديق الانتخابات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط أجواء سياسية وأمنية متوترة تعيشها البلاد منذ 2019 عندما أطاحت احتجاجات شعبية بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

مع قرب الانتخابات العراقية.. المحاصصة الطائفية عادت لتطل برأسها من جديد

يقترب موعد الانتخابات العراقية المبكرة يوما بعد يوم، ومع إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب الترشيح وتسجيل الكيانات السياسية، تطل المحاصصة الطائفية مرة أخرى على غرار ما حدث بالدورات السابقة

6/5/2021

الأمم المتحدة تنفي سعيها لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة ودورها سيكون رقابيا

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق إن العراقيين هم من سيحدد طبيعة الانتخابات وليس المجتمع الدولي. وأضافت أن منظمتها تهدف لحماية الانتخابات من نفوذ السلاح والمال عبر مراقبتها.

28/1/2021

يترأسها الحلبوسي والخنجر والنجيفي.. هذه أبرز التحالفات السنية في الانتخابات العراقية

من المقرر أن تخوض الأحزاب والقوى السنية في العراق الانتخابات النيابية المبكرة، بـ3 تحالفات سياسية رئيسة، تمخضت عنها المفاوضات والحوارات التي أجريت بين مختلف الأطراف خلال الفترة الماضية.

2/5/2021
المزيد من أخبار

جاكرتا تفرج عن ناقلة إيرانية بعد احتجازها 4 أشهر

خفر السواحل الإندونيسي اشتبه في نقل السفينة نفطا على نحو غير مشروع في مياه البلاد (أسوشيتد برس)

نصب تذكاري وحديقة لشهداء كورونا من أطباء مصر.. تكريم أم استخفاف؟

الأطباء هم خط الدفاع الأول في الحرب ضد كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)

وعود بالأمان وإغراءات بالأموال.. اللاجئون السوريون في الدانمارك في مواجهة الترحيل

مجموعة كبيرة من المهاجرين، معظمهم من سوريا، يسيرون باتجاه الشمال عبر أحد الطرق السريعة في الدانمارك (رويترز- أرشيف)

قائد الحرس الثوري الإيراني: المنطقة لن تستقر في عهد بايدن

سلامي يرى أنه ما من خيار للولايات المتحدة سوى الخروج من المنطقة (الأوروبية-أرشيف)
الأكثر قراءة
logo

بعد دخولها أول جيوش الناتو.. تعرف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية

شاهد- تضارب بالأيدي وتحطيم كراسي بين جماهير مانشستر سيتي وتشلسي.. أجواء ملتهبة قبل نهائي أبطال أوروبا

معركة بكل ما للكلمة من معنى بين جماهير المان سيتي وتشلسي (أسوشيتد برس)

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

كواليس اجتماع "نصف الساعة" بين زيدان ورئيس ريال مدريد

زيدان (يمين) أبلغ بيريز بقراره في اجتماع عقد في أحد مطاعم مدينة &#34;بلباو&#34; الإسبانية (مواقع إلكترونية)