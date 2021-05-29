الثاني من نوعه خلال أسبوع.. السعودية تعلن إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين في البحر الأحمر

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم السبت إحباط هجوم حوثي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوبي البحر الأحمر، في ثاني هجوم مماثل خلال أقل من أسبوع.

وأضاف التحالف في بيان أنه تم إحباط الهجوم الوشيك، وتدمير الزورقين قبالة ميناء الصليف جنوبي البحر الأحمر، مشددا على أن جماعة الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن الهجوم، ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأنه.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف في بيان إحباط هجوم حوثي مماثل بزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت في وقت سابق باعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط (جنوبي المملكة).

من جهته، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إنه تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وفي سياق متصل، بثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مشاهد لما قالت إنها واحدة من أوسع عمليات القوات التابعة للحوثيين في 3 محاور بمنطقة جازان على الحدود اليمنية السعودية.

وأشارت القناة إلى أن قوات الحوثيين نفذت ما سمتها عمليات هجومية واسعة، وأنها سيطرت على عشرات المواقع في محور جازان وكميات من العتاد والأسلحة.

وأضافت أنه تم أسر عدد من الجنود، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى خلال هذه المعارك، بينهم جنود سعوديون وسودانيون.

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.