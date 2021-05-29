عرقل عمل الصحفيين.. الاحتلال يقمع مظاهرة تضامنية مع سكان حي الشيخ جراح بالقدس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مظاهرة شارك فيها فلسطينيون وناشطون أجانب وإسرائيليون في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، واعتدت على بعضهم بالضرب.

وطالب المتظاهرون برفع الحصار عن الحي، ورددوا هتافات تطالب بإلغاء قرارات ترحيل العائلات الفلسطينية منه لصالح المستوطنين الإسرائيليين، وعبروا عن التضامن مع حي سلوان الذي يواجه المصير ذاته.

وقال شهود عيان إن عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب والإسرائيليين تجمعوا أمام الحي المغلق منذ 16 مايو/أيار الجاري، ورددوا شعارات تضامنية مع سكانه ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت بإطلاق قنابل الصوت نحو المتضامنين، واعتدت على بعضهم بالضرب، كما منعت الصحفيين من دخول الحي وعرقلت عملهم.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في القدس، خاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تسعى إسرائيل إلى إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وردا على انتهاكات واسعة للمسجد الأقصى واعتداءات على المصلين داخله في 28 رمضان الموافق 13 مايو/أيار الجاري أطلقت فصائل فلسطينية في غزة عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وفي اليوم ذاته شن الاحتلال عدوانا وحشيا على غزة برا وجوا وبحرا استمر 11 يوما، وأسفر عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.