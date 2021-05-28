الأسد يهنئ السوريين بإعادة انتخابه

اختزل الرئيس بشار الأسد سوريا في شخصه مؤكدا أن إعادة انتخابه "ظاهرة تحد غير مسبوق لأعداء الوطن" واعتبر أن ما سبق وأطلق عليه انتخابات رئاسية في البلاد "لم يكن انتخابات بل ثورة" مضيفا "بهذه الروح سنتمكن من هزيمة أعدائنا".

وقال الأسد مساء اليوم الجمعة "إن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه المرتزقة".

وأضاف -في كلمة بثها التلفزيون السوري- بعد يوم من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من أصوات الناخبين "لقد عرّفتم الثورة وأعدتم إليها ألقها".

وتابع "في هذا الاستحقاق فإن تعريفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتماً بالنتائج والتداعيات.. وستخترق رسائلكم كلّ الحواجز والدروع التي وضعوها حول عقولِهم، وستنقل عقولَهم من حالة السبات الإرادي، التي عاشوا فيها لسنوات، إلى حالة التفكير القسري فيما يحصل على أرض الوطن".

وعلى النقيض من وصف المعارضة الحدث بأنه "مسرحية هزيلة" اعتبر الأسد الانتخابات الرئاسية "تحديا غير مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، وتحطيما لغرورهم وصفعة على وجوه عملائهم وأزلامهم، هذا التحدي هو أعلى درجاتِ التعبيرِ عن الولاء الصادق والعميق للوطن".

وأضاف الأسد "لقد أعدتم تعريفَ الوطنية وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة، والفرق بينهما هو كالفرقِ بين ما سمي ثورة ثوار، وما شهدناه من ثوران ثيران، هو الفرق ما بين ثائر يتشرب الشرف، وثور يعلف بالعلف".

وتابع "اختيار الشعب لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب.. ليس بالهوية فقط، وإنما بالتطلعات والأفكار والقيم والعادات.. ومن دونها لا يمكن لوطنٍ القيام بعد ١٠ سنوات من الحرب".