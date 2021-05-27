المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تتكثف.. الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالتجاوب مع المبادرة السعودية

دعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى التجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار، في حين تكثفت المساعي الدولية لحل الأزمة السياسية في اليمن.

وقالت رئيسة لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي ناتالي لوازو إن الأزمة في اليمن تظهر الحاجة لوضع آلية أمن إقليمي بالمنطقة.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ أكد أهمية استمرار الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية، بما في ذلك ضمان تدفق الوقود بشكل منتظم ومن دون تأخير عبر الموانئ اليمنية.

وأضافت الخارجية الأميركية أن نائب وزير الدفاع السعودي أكد لليندركينغ أن بلاده لا تزال ملتزمة بإنهاء الصراع بشكل مسؤول لضمان وصول الإغاثة إلى اليمنيين.

يستحقون الأفضل

بدوره، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن المسؤولية تقع على جميع الأطراف تجاه الشعب اليمني لحل خلافاتهم بشكل سلمي.

وأضاف أن تغيير المسار لا يزال ممكنا، وأن اليمنيين يستحقون ما هو أفضل من حياة تسودها حرب لا تنتهي، حسب تعبيره.

واختتم غريفيث زيارة إلى السعودية، ناقش خلالها مع مسؤولين سعوديين ويمنيين الخطةَ الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن، وإلزام الأطراف باستئناف العملية السياسية.

كما ناقش غريفيث في اجتماعاته الوضع في مأرب، وضرورة وقف الحرب فيها لإتاحة الفرصة أمام جهود الدبلوماسية.

وأعرب عن أمله أن يستمر تنفيذ اتفاق الرياض، مشددا على أهمية تجنب المزيد من التشرذم في اليمن.