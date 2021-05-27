قالت إنهم حاولوا التسلل لأراضيها.. أذربيجان تعلن أسر 6 جنود أرمينيين

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية إفشال ما سمتها "محاولة تسلل" نفذها جيش أرمينيا في منطقة كلبجار على الحدود بين البلدين، وأنها تمكنت من أسر 6 جنود أرمينيين خلال هذه العملية.

واتهمت أذربيجان -في بيان رسمي- أرمينيا بحشد قوات ومعدات عسكرية ثقيلة على الحدود.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن 6 من جنودها حوصروا وتم أسرهم من قبل القوات الأذرية أثناء قيامهم بما قالت إنها "أعمال هندسية على الأراضي الأرمينية"، مشيرة إلى أنها تعمل على استعادتهم.

يذكر أن الحدود الأرمينية الأذربيجانية تشهد توترا كبيرا واشتباكات محدودة في الأجزاء التي عادت إلى السيادة الأذربيجانية بعد الاتفاق الثلاثي لوقف إطلاق النار حول ناغورني قره باغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.