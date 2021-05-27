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قناة إسرائيلية: مصر دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات لتبادل أسرى

وفد من حماس خلال توجهه إلى القاهرة عبر معبر رفح للمشاركة في محادثات في القاهرة في فبراير/شباط الماضي (الأناضول)
وفد من حماس خلال توجهه إلى القاهرة عبر معبر رفح للمشاركة في محادثات في القاهرة في فبراير/شباط الماضي (الأناضول)
27/5/2021-|آخر تحديث: 27/5/202111:47 AM (مكة المكرمة)

نقلت قناة إسرائيلية اليوم الخميس عن مصادر مطلعة قولها إن القاهرة وجهت دعوة لكل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للبدء في مفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت القناة الـ11 الرسمية الإسرائيلية إنه لم يحدد بعد موعد لإجراء المحادثات التي ستستضيفها القاهرة بوساطة وإشراف مصري.

وكان وفد مصري وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، لبحث تثبيت تهدئة مستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت القناة إن إسرائيل وضعت شرطين لهذه المحادثات، الأول أن تتم بمسارين منفردين، والآخر أن يكون حصول تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى شرطا لحصول تقدم في ملف إعادة إعمار غزة.

من جهة أخرى، قال موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا وزير الخارجية الأميركي أنه ينبغي تلبية عدد من الشروط قبل أن يسمحوا ببدء جهود إعادة إعمار غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن على إدارة بايدن الضغط على مصر لمراقبة معبرها الحدودي مع غزة، ومنع دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تعزز الصناعة العسكرية لحماس، إضافة إلى مطلب إحراز تقدم نحو استعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بحسب الموقع.

واعتبر الموقع أن الإدارة الأميركية تريد تنسيق إعادة الإعمار مع السلطة الفلسطينية التي ليس لها نفوذ في غزة، واستبعاد حماس التي تسيطر على القطاع منذ أكثر من عقدين.

المصدر : الجزيرة

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