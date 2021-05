أنباء عن إنشاء قاعدة إماراتية فيها.. دعوات للحكومة اليمنية لحفظ سيادة جزيرة ميون

تصاعدت حدّة الانتقادات والتنديد في اليمن إزاء أنباء تحدثت عن قاعدة جوية وصفت بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية -نقلا عن مسؤولين يمنيين- بأن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة.

وقالت الوكالة إن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به للتعليق على الخبر.

وأضافت أسوشيتد برس -نقلا عن مسؤولين عسكريين- أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعود في جزء منه إلى مطالبة إماراتية للحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية لتأجير جزيرة ميون مدة 20 عاما.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري إن "السكوت عما يحدث في جزيرة ميون من قبل الإمارات تفريط بسيادة اليمن"، ورأى في تغريدة أن "من فرّط في سيادة بلده سقطت شرعيته".

من جهته، طالب عضو مجلس النواب اليمني علي المَعْمَري رئيسَ الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالكشف عن موقف الحكومة من المعلومات التي تشير إلى إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون. كذلك طالبه بتحديد ما إذا كانت الحكومة على علم بما يحدث داخل الجزيرة أو أخذت إجراءات حيال ذلك.

A reminder that the UAE is not actually out of Yemen. https://t.co/jIZtKfgtIt

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 25, 2021