تعليقا على الأنباء عن قاعدة جوية غامضة في باب المندب.. السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: الإمارات لم تخرج من اليمن

كشفت وكالة وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تُبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب، فيما علق السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأن الإمارات لم تخرج من اليمن.

وأفادت الوكالة، نقلا عن مسؤولين يمنيين، بأن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، مشيرة إلى أن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به "أسوشيتد برس" للتعليق على الخبر.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسؤولين عسكريين، أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعود في جزء منه إلى مطالبة إماراتية للحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية تأجير لجزيرة ميون مدة 20 عاما.

وكتب السناتور الأميركي الديمقراطي كريس ميرفي تغريدة يؤكد فيها أن الإمارات لم تخرج من اليمن.

وجاء ذلك في تعليقه عبر تويتر على مغرد يتحدث عن قيام الإمارات ببناء قاعدة جوية عند مضيق باب المندب قبالة اليمن ويتساءل كاتب التغريدة عما اذا كانت إسرائيل ستستفيد من هذه القاعدة.

وكتب ميرفي في التغريدة: للتذكير الامارات ليست في الواقع خارج اليمن.

A reminder that the UAE is not actually out of Yemen. https://t.co/jIZtKfgtIt

