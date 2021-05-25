تعليقا على الأنباء عن قاعدة جوية غامضة في باب المندب.. السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: الإمارات لم تخرج من اليمن

سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولون إماراتيون في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به "أسوشيتد برس" للتعليق على الخبر.

كشفت وكالة وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تُبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب، فيما علق السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأن الإمارات لم تخرج من اليمن.

وأفادت الوكالة، نقلا عن مسؤولين يمنيين، بأن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، مشيرة إلى أن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به "أسوشيتد برس" للتعليق على الخبر.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسؤولين عسكريين، أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعود في جزء منه إلى مطالبة إماراتية للحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية تأجير لجزيرة ميون مدة 20 عاما.

وكتب السناتور الأميركي الديمقراطي كريس ميرفي تغريدة يؤكد فيها أن الإمارات لم تخرج من اليمن.

وجاء ذلك في تعليقه عبر تويتر على مغرد يتحدث عن قيام الإمارات ببناء قاعدة جوية عند مضيق باب المندب قبالة اليمن ويتساءل كاتب التغريدة عما اذا كانت إسرائيل ستستفيد من هذه القاعدة.

وكتب ميرفي في التغريدة: للتذكير الامارات ليست في الواقع خارج اليمن.

A reminder that the UAE is not actually out of Yemen. https://t.co/jIZtKfgtIt — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 25, 2021

من جهته، قال صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى اليمني، إن الشواهد واضحة على سيطرة الإمارات عسكريا على بعض القواعد في الجزر اليمنية.

وأضاف باتيس -في لقاء مع الجزيرة- أن على الرئاسة اليمنية أن ترسل مسؤولين إلى هذه المواقع، للوقوف على حقيقة ما يجري.

وأضاف صلاح با تيس، عضو مجلس الشورى اليمني، أن المملكة العربية السعودية مدعوة لتصحيح مسار الإمارات في اليمن.

وقال إن الإمارات لديها مخالفات واضحة في دعم الميشليشات والتمرد في عدن وسقطرى، ومحاولاتها المشبوهة في حضرموت وبعض السواحل اليمنية، حسب تعبيره.

من جهته نشر سفير اليمن في الأردن علي العمراني تغريدة، قال فيها:

"جاءوا لإعادة الشرعية إلى صنعاء، لكنهم طردوها من عدن، ويدعمون خصوم الشرعية من الإنفصاليين كي يهيمنوا على جزيرتي سقطرى وميون وغيرهما، ويجلبون السياح الأجانب إلى سقطرى دون تأشيرة من حكومة اليمن! وتساءل: في أي عالم نعيش؟ وبأي منطق نفهم كل ذلك"؟

وكشف تحقيق لغرفة أخبار الجزيرة في مارس/آذار الماضي عن تفكيك دولة الإمارات قاعدتها العسكرية في إريتريا، التي تعرف بقاعدة عصب، ونقل جزء من منشآتها وآلياتها العسكرية إلى جزيرة ميون اليمنية.

وأفاد التحقيق، الذي عمل عليه فريق البحوث المتقدمة والاستقصاء بالتعاون مع فريق متخصص في تحليل صور الأقمار الصناعية، بأن الإمارات فككت ثكنات عسكرية، ونقلت منظومة باتريوت وطائرات من قاعدة عصب العسكرية، كذلك أظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاءات عسكرية في جزيرة ميون اليمنية بباب المندب، وذلك بالتزامن مع تفكيك القاعدة الإريترية.

وفضلا عن ميون، تتهم الإمارات أيضا بالسعي للسيطرة على جزيرة سقطرى قبالة السواحل الجنوبية لليمن. وفي 28 أغسطس/آب الماضي ذكر موقع "ساوث فرونت" (South Front) الأميركي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في الأرخبيل.

يشار إلى أن سقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، ومكون من 6 جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي وقرب خليج عدن.