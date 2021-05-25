البث الحي
أخبار

عقوبات أوروبية بعد اعتقال روسيا البيضاء صحفيا باعتراض طائرته في الجو

25/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202104:21 AM (مكة المكرمة)

قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات طيران روسيا البيضاء على خلفية تحويل رحلة قسرا إلى عاصمتها مينسك واعتقال صحفي معارض كان على متنها.

ونشر مسؤولون أوروبيون أمس الاثنين الجزء الخاص بروسيا البيضاء في بيان القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، والذي وافق عليه القادة المجتمعون.

وندد القادة بقيام سلطات روسيا البيضاء بإرغام الطائرة المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس في ليتوانيا على الهبوط في مينسك بدعوى بلاغ بوجود قنبلة.

وطالب الزعماء الأوروبيون بإطلاق سراح الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته فورا.

قادة الاتحاد الأوروبي قرروا معاقبة روسيا البيضاء وحرمان طيرانها من التحليق في مجاله الجوي (الجزيرة)

ونص البيان على فرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء وإغلاق المجال الأوروبي أمام شركات الطيران العائدة لهذا البلد.

كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على شخصيات وكيانات في روسيا البيضاء في أقرب الآجال، وتجنب الطيران فوق هذه البلاد ومنع طائراتها من استخدام الأجواء والمطارات الأوروبية.

وقد أدرجت العديد من شركات الطيران بالفعل المجال الجوي لروسيا البيضاء على القائمة السوداء.

وطالب الزعماء الأوروبيون أيضا منظمة الطيران المدني الدولية بإجراء تحقيق في حادث اعتراض روسيا البيضاء طائرة ركاب مدنية، وقالوا إن الأمر يتعلق بسابقة غير مقبولة.

كما استدعت عواصم أوروبية سفراء روسيا البيضاء المعتمدين لديها، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي المعارض.

والأحد الماضي قامت طائرة مقاتلة من نوع "ميغ-29" (MiG-29) بأمر شخصي من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو باعتراض طائرة تابعة لشركة "رايان إير" (Ryan Air) كانت في المجال الجوي لروسيا البيضاء خلال رحلة اعتيادية بين أثينا وفيلنيوس بليتوانيا.

وفور هبوط الطائرة في مطار مينسك، أوقفت قوات الأمن الصحفي رومان بروتاسيفيتش المقيم بالمنفى في ليتوانيا والذي تتهمه السلطات بالتورط في "أنشطة إرهابية"، وهو الآن قيد التوقيف الاحتياطي في سجن في مينسك.

وكان بروتاسيفيتش يعمل رئيسا لتحرير محطة نيكستا المعارضة والتي اضطلعت بدور رئيسي في تنظيم الحركة الاحتجاجية التاريخية ضد لوكاشينكو أثناء الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو هو الذي وجه باعتراض طائرة الصحفي واعتقاله (الجزيرة)

ونددت الولايات المتحدة بـ"تحويل قسري لمسار طائرة"، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الحادث بأنه عمل صادم وإهانة مخزية للسلام والأمن الدوليين. وقالت إن واشنطن تطالب بإجراء تحقيق دولي في الحادث.

وردا على الانتقادات الدولية لها، قالت مينسك إنها مستعدة للتعاون في تحقيق غير منحاز في الحادث الذي يبدو أنه عملية اختطاف منسقة ومدبرة.

وقد ظهر بروتاسيفيتش في مقطع فيديو نشر أمس الاثنين على الإنترنت، يقول فيه إنه بصحة جيدة ويعترف بالقيام بدور في تنظيم الاحتجاجات الحاشدة في مينسك العام الماضي. وقد رفض أنصاره على الفور هذا الاعتراف، وقالوا إنه أدلى به تحت الإكراه.

كان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو (66 عاما) قد واجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ نحو 27 عاما من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد إعلان فوزه في انتخابات العام الماضي قائلين إنها مزورة.

واعتقلت السلطات نحو 35 ألفا منذ بدء المظاهرات في أغسطس/آب 2020. وينفي لوكاشينكو تزوير الانتخابات ويتهم الغرب بدعم المظاهرات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تنديد دولي وتهديد بالعقوبات.. بيلاروسيا تبرر إجبارها طائرة متجهة إلى ليتوانيا على الهبوط لتعتقل معارضا

أجبرت بيلاروسيا طائرة مدنية على الهبوط لاعتقال صحفي معارض كان على متنها، مما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية، وبررت بيلاروسيا الحادثة بأنها لا تخالف القوانين الدولية، كما دافعت عنها حليفتها روسيا.

24/5/2021

بعد أدائه اليمين سرا.. أوروبا وأميركا ترفضان الاعتراف بشرعية رئيس بيلاروسيا

رفض الاتحاد الأوروبي وأميركا اليوم الاعتراف بألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية بشكل غير معلن، واعتقلت قوات الأمن أمس مئات المحتجين على إعادة انتخاب لوكاشينكو.

24/9/2020
المزيد من أخبار

هل تحرم اللقاحات الصينية المصريين من أداء فريضة الحج؟

تداعيات فيروس كورونا تركت آثارها على مناسك الحج والعمرة (الفرنسية)

بعد لقاء وزيري خارجية البلدين.. اتفاق مصري قطري على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

جانب من المباحثات المصرية القطرية برئاسة وزيري خارجية البلدين بالقاهرة (مواقع التواصل)

أردوغان يدعو إلى تأسيس شبكة تواصل دولية لمكافحة معاداة الإسلام

أردوغان: معاداة الإسلام تتفشى كالخلايا السرطانية حول العالم وخاصة الدول الغربية (الأناضول)

بالتزامن مع زيارة بلينكن للمنطقة.. وزير خارجية الأردن ينقل رسالة إلى عباس

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

معركة التركي الأخير.. يوم سحق العثمانيون البريطانيين على أرض العراق!

ما الأفضل.. القهوة أم الشاي الأسود أم الشاي الأخضر؟

logo

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)