السودان.. مقتل 5 وإصابة 13 في اشتباكات قبلية ببورتسودان

أعلنت السلطات السودانية أمس الاثنين مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن ولاية البحر الأحمر أن اللجنة الأمنية بالولاية احتوت أحداثا مؤسفة بين مواطنين بحي ديم النور في بورتسودان، دون تفاصيل عن سبب الاشتباكات القبلية أو أطراف الصراع.

وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية لا تزال في حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن وسلامة المواطنين.

وأكدت اللجنة الأمنية، وفق البيان، أنها لن تتهاون في حسم المتفلتين (الخارجين عن القانون).

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية فرض حالة الطوارئ بولاية البحر الأحمر لمدة 3 أيام، بعد مقتل 12 وإصابة 48 في اشتباكات قبلية بمدينتي بورتسودان وسواكن.

وفي 14 أغسطس/آب الماضي قتل 33 شخصا وأصيب 100 آخرون في اشتباكات قبلية ببورتسودان، حسب وزارة الداخلية.

وفي أغسطس/آب 2019، شهدت المدينة ذاتها اشتباكات بين أفراد من قبيلتي البني عامر والنوبة أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وحرق منازل، وانتهت بتوقيع صلح آنذاك.

ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والأفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.

وبدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام.