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ذئب البحر.. مناورات تركية متزامنة في بحر إيجه والمتوسط

المناورات التركية تجري بمشاركة 132 سفينة بحرية (رويترز)
المناورات التركية تجري بمشاركة 132 سفينة بحرية (رويترز)
24/5/2021

تستعد القوات البحرية التركية لإطلاق مناورات بحرية واسعة يوم غد الثلاثاء تحت اسم "ذئب البحر 2021" بشكل متزامن في بحر إيجه وشرق المتوسط.

وأوضح قائد العمليات البحرية الأدميرال يالجين بايال، اليوم الاثنين، أن المناورات تنطلق في الفترة بين 25 مايو/أيار و6 يونيو/حزيران المقبل، في بحر إيجه وشرق المتوسط.

وأضاف -في اجتماع عسكري بمدينة قوجالي شمال غربي البلاد- أن المناورات ستتم بمشاركة 132 سفينة بحرية، 10 غواصات، 43 طائرة حربية، 28 مروحية، 14 طائرة مسيرة.

وتهدف المناورات -حسب قائد العمليات البحرية- إلى زيادة مستوى الجاهزية للقوات للقيام بأية عملية بحرية في أي وقت، واختبار الكفاءة الإدارية والتنظيمية لقيادة القوات البحرية والقيادات التابعة لها.

وكذلك رفع مستوى التعليم للقوات البحرية من خلال اختبارات قدرات الدعم المتبادلة، ولفت المسؤول العسكري التركي إلى مشاركة نحو 25 ألفا و500 فرد في المناورات.

وأكد بايال أن القوات البحرية استكملت استعدادها للمناورات، وأنها جاهزة وعازمة على القيام بأي مهمة يتم تكليفها من أجل حماية الحقوق والمصالح البحرية للجمهورية التركية.

المصدر : وكالة الأناضول

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