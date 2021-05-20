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إسرائيل تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب وإضراب عام في أم الفحم داخل الخط الأخضر

الخطيب أثناء اعتقاله عام 2018 (الجزيرة)
الخطيب أثناء اعتقاله عام 2018 (الجزيرة)
20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202105:01 PM (مكة المكرمة)

مددت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا اليوم الخميس اعتقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، في حين تشهد مدينة أم الفحم إضرابا عاما قبيل تشييع شهيد قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وأكد مراسل الجزيرة صدور تمديد حبس الخطيب الذي كان اعتقل مساء يوم الجمعة الماضي في بلدة كفر كنا بالجليل.

وقال موقع "عرب 48" إن محكمة الصلح في حيفا مددت حبسه حتى الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الشيخ كمال الخطيب مثل اليوم أمام المحكمة عن بعد عبر الإنترنت.

ونقل عن محامي الخطيب قوله إن الشبهات التي يثيرها الإسرائيليون ضد موكله تدور حول توليه عضوية "منظمة إرهابية"، وتوليه منصبا إداريا أو وظيفيا فيها، وتشجيع "أفعال إرهابية".

وكان اعتقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الخط الأخضر قد أثار مواجهات في بلدة كفر كنا بين القوات الإسرائيلية التي نفذت عملية الاعتقال وشبان من البلدة.

وجرت عملية اعتقال الخطيب على خلفية مواقفه المعلنة من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة التي تستهدف المسجد الأقصى.

إضراب عام في أم الفحم

على صعيد آخر، أفادت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بأنه سيشيع مساء اليوم في مدينة أم الفحم الشاب محمد كيوان الذي استشهد إثر إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل أيام.

وقالت المراسلة إنه سيكون هناك إضراب عام في المدينة التي تقع داخل الخط الأخضر.

من جهتها، أوردت وكالة الأناضول للأنباء أن مواجهات عنيفة وقعت مساء أمس الأربعاء في أم الفحم بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب الإعلان عن استشهاد كيوان.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فذكرت أن المحتجين في أم الفحم رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة ليرد هؤلاء بإطلاق قنابل الغاز المدمع.

وكان العديد من المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وبينها مدينة اللد، شهدت مؤخرا صدامات عنيفة أثناء احتجاجات على اعتداءات إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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