محافظ المثنى وجّه بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات في السجن للتعرف إن كان هناك تقصير في أداء الواجب أو شبهة تواطؤ

أمر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيق في فرار 21 موقوفا من سجن الهلال في محافظة المثنى (جنوبي البلاد)، بينهم مدانون بالإرهاب والاتجار بالمخدرات.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر أمني، طريقة الهروب من السجن.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن وزير الداخلية أرسل، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات الهروب.

على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة الهلال

وزير الداخلية يرسل وكيل شؤون الشرطة الى المثنى ويأمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بالحادث.

ارسل وزير الداخلية @AlghanmiOthman وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين. pic.twitter.com/qYOYF2UGdf — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) May 2, 2021

وأردف بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 9 من أصل 21 فروا من سجن الهلال فجر اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالوزارة تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بإجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين.

على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة الهلال

وزير الداخلية يرسل وكيل شؤون الشرطة الى المثنى ويأمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بالحادث.

ارسل وزير الداخلية @AlghanmiOthman وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين. pic.twitter.com/qYOYF2UGdf — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) May 2, 2021

ووجّه محافظ المثنى بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات بعد حادثة هروب السجناء للتحقيق معهم والتعرف إن كان هناك تقصير في أداء الواجب أو شبهة تواطؤ من القائمين على السجن.

وحول طريقة الهروب من السجن، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي، أن أحد المسجونين طلب الطعام من حارس السجن ثم قام بالتعاون مع معتقلين آخرين بمهاجمة الحارس والهرب، لافتا إلى أن الحارس تعرض لإصابات متفرقة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظة فرار السجناء الموقوفين، مع ساعات الفجر الأولى.

وتتكرر حوادث فرار النزلاء من السجون العراقية منذ سنوات، وسط اتهامات بالتواطؤ من قبل الحراس.

وتأتي حوادث الفرار رغم أن السجون -خصوصا التي تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وشبكات الاغتيالات- تخضع لإجراءات أمنية مشددة.