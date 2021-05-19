ارتفاع عدد الشهداء.. استمرار العدوان على غزة ولبنان يكشف وجود منصات صواريخ موجهة للإطلاق على حدود إسرائيل

أكد مراسل الجزيرة انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في سديروت إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط جريحين في المدينة نفسها، فيما أكد الجيش اللبناني عثوره على منصات فارغة لإطلاق الصواريخ وأخرى كانت مجهزة للإطلاق.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اندلاع حريق في ناحل جرار، وقالت إن فرق الإطفاء تعمل على إخماده، في حين تحدثت كتائب القسام عن قصفها عسقلان (شمال قطاع غزة) بالصواريخ.

وتحدث الإطفاء الإسرائيلي عن تعامله مع حريق كبير بالقرب من قاعدة للجيش في غور الأردن، من دون أن تتضح أسبابه.

وأعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) قصف قاعدتي "تسليم" البرية و"حتسريم" الجوية (جنوبي إسرائيل) برشقات من الصواريخ.

كما أطلقت المقاومة دفعات صاروخية باتجاه عسقلان وأسدود ومناطق أخرى متاخمة لغزة، وتحدث مراسل الجزيرة عن إطلاق دفعة صاروخية باتجاه سديروت ونير عام ونتيف هعسرا وإيرز.

وقال مراسل الجزيرة إن إسرائيليا أصيب إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزله في مدينة سديروت، كما تحدث عن إصابات مباشرة لـ3 أبنية بالمدينة نفسها.

واشتعل حريق بمنطقة سقط فيها صاروخ على الشارع الرئيسي بين أسدود وعسقلان، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رجال الإطفاء يعملون في جميع القطاعات للسيطرة على الحرائق التي سببتها الصواريخ.

وقال مراسل الجزيرة إن مواقع إسرائيلية في غلاف غزة تعرضت لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون.

وصباح الأربعاء، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ الليلة الماضية المرحلة الخامسة من عدوانه على قطاع غزة، وقال إن 52 طائرة حربية قامت بـ122 غارة على القطاع خلال 25 دقيقة.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أنه تم إطلاق نحو 4 آلاف صاروخ من غزة على إسرائيل.

ونقلت مواقع إسرائيلية أن وزير الدفاع بيني غانتس أمر بتسريع عمليات جيش الاحتلال ضد الأهداف في قطاع غزة، مع حديث عن احتمال أن تكتسب محادثات وقف إطلاق النار زخما في الساعات المقبلة.

وتحدث مراسل الجزيرة عن قصف مدفعي إسرائيلي كثيف على بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، وقال إن القصف الإسرائيلي اليوم دمر 5 منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

استهداف المدنيين

وانتقدت مصادر حقوقية استهداف الجيش الإسرائيلي في غاراته وقصفه المدفعي منازل مدنيين وأبراجا سكنية ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى الشوارع والبنى التحتية في القطاع.

وتحدث مراسل الجزيرة عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف استهدف منزلا في دير البلح إلى 4، بينهم طفل وامرأة، كما أكد استشهاد مزارع جراء قصف مدفعي استهدف منطقة جحر الديك (جنوب شرقي غزة).

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ فجر الأربعاء 4 منازل ومبنى جمعية خيرية برفح (جنوبي القطاع)، بالإضافة إلى قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 231 شهيدا بعد ارتقاء 12 شهيدا، منهم أكثر من 63 طفلا و36 امرأة و16 مسنا، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مصاب، إصابات 50 منهم شديدة الخطورة.

واعترف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان بأن إسرائيل حاولت مرتين تصفية محمد الضيف قائد كتائب القسام خلال هذه العدوان وفشلت، كما منيت محاولاتها في تصفية 7 قياديين آخرين في الحركة بالفشل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل أخبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها دمرت برج الجلاء -الذي يضم مكتب شبكة الجزيرة- لأن حماس استخدمته للتشويش على الملاحة.

جبهة لبنان

على صعيد متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب لبنان، وسقوط آخرين في مناطق غير مأهولة، وقال إنه قصف مصدر إطلاقها، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن الصواريخ، التي أطلقت باتجاه شمال إسرائيل، مصدرها ساحل مدينة صور (جنوبي لبنان)، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة التي أطلقت الصواريخ منها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلدية نهاريا (شمالي إسرائيل) تستعد لفتح الملاجئ.

وقال المصدر إن إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.

وذكرت قوات "اليونيفيل" (UNIFIL) أن القصف في جنوب لبنان توقف، وقالت إن عناصرها والجيش اللبناني يقيّمون الوضع ميدانيا، موضحة أن قائد القوات الدولية يتواصل مع كافة الأطراف لضبط النفس.

وقال الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت وادي حامول بـ17 قذيفة، وقال إنه عثر في المنطقة على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ وأخرى كانت مجهزة للإطلاق.

وأفادت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" أن الجيش اللبناني ضرب، الأربعاء، طوقا أمنيا حول المنطقة، التي أطلقت الصواريخ منها (صوب إسرائيل) في خراج بلدتي صديقين والرمادية (جنوبي لبنان)، بدون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد 4 صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل.

وهذه المرة الثالثة، التي يتم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.