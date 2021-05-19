البث الحي
أخبار

شاهد: استشهدت متأثرة بجراحها.. الطفلة الفلسطينية منة تلحق بأسرتها

لحقت منة بوالديها وشيقيقتها الكبرى الذين استشهدوا نتيجة قصف مبنى كانوا يقطنون به (مواقع التواصل)
لحقت منة بوالديها وشيقيقتها الكبرى الذين استشهدوا نتيجة قصف مبنى كانوا يقطنون به (مواقع التواصل)
19/5/2021

استشهدت الطفلة منة إياد شرير البالغة من العمر عامين متأثرة بجراحها، جراء غارة شنّها طيران العدوان الإسرائيلي على منزل أسرتها في شارع النفق بغزة الأسبوع الماضي.

ولحقت منة بوالديها وشقيقتها الكبرى، الذين استشهدوا نتيجة قصف مبنى كانوا يقطنون به.

وأظهرت فيديوهات وصور تشييع جنازة الطفلة في غزة، وسط دعوات لها من الموجودين بالرحمة والمغفرة.

ولاقت الصور رواجا واسعا عبر منصات التواصل، إذ عبّر مغردون عن حزنهم على موت الأطفال في غزة، في حين أشار آخرون إلى أن ذنب هذه الطفلة أنها ولدت في فلسطين.

وعلقت الإعلامية دعاء الشريف، في تغريدة لها عبر تويتر "هذه الطفلة الجميلة اسمها منة إياد شرير، رحلت مساء اليوم بعد قيام الاحتلال بتدمير منزلهم فوق رؤوسهم قبل أيام، لتلحق بأبيها وأمها".

وتابعت "بحثت عن قصة (منة) حتى أكتبها لكم، وجدت كل ذنبها وقصتها أنها ولدت في وطن محتل يُقتل أهله ويقصفون لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون".

وقال خالد عبد ربه في تغريدة أخرى "الشهيدة الملاك الطفلة منة إياد شرير، ارتقت روحها إلى بارئها قبل قليل لتلحق بعائلتها الشهداء والدها الشهيد إياد شرير ووالدتها وأختها لينا، هنيئا لتلك العائلة، فزتم ورب الكعبة، ولعن الله قاتلكم".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

صحفيو غزة يواجهون الموت بصدور عارية

أسعف الحظ 3 صحفيين فلسطينيين في النجاة من غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة خلال عملهم الميداني في تغطية العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أيام.

19/5/2021
المزيد من أخبار

دعم رسمي واعتقال متضامنين.. موقف مصر تجاه فلسطين يثير حيرة مواقع التواصل

عناصر من الهلال الأحمر المصري على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)

صواريخ من لبنان على إسرائيل والاحتلال يرد واليونيفيل يتدخل.. استمرار العدوان على غزة ولائحة الشهداء ترتفع والمقاومة ترد

لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

طفل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة يجلس بين ركام قصف إسرائيلي لحيه (الأناضول)
رابط خارجي

تميم البرغوثي: هكذا ستحاول إسرائيل احتواء الكابوس الذي تواجهه ولهذا السبب ستفشل

تميم البرغوثي: هكذا ستحاول إسرائيل احتواء الكابوس الذي تواجهه ولهذا السبب ستفشل - من مواد الجزيرة مباشر (رويترز)
الأكثر قراءة

الشهيد التونسي نجم حرب غزة 2021.. طائرة مسيرة وغواصة “الزواري” أحدث أسلحة القسام

(الجزيرة)

العدوان على غزة.. الغارات تتواصل على القطاع ونتنياهو يحذر من انتصار حماس

القصف الاسرائيلي شمل عددا من المناطق في قطاع غزة (رويترز)

نحتاج إلى لاعبين من ثقافات مختلفة.. مدرب مانشستر يونايتد يطالب باحترام آراء اللاعبين بعد رفع العلم الفلسطيني

رئيس تحرير هآرتس: هذه أفشل وأحمق عملية عسكرية تشن على غزة

جيش الاحتلال سوّى بالأرض عددا من أبراج غزة (رويترز)