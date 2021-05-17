ميركل تتضامن مع إسرائيل وواشنطن تراهن على وساطة مصر.. بلينكن: نعمل على مدار الساعة لإنهاء الصراع في فلسطين

بلينكن أكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وعبر عن انزعاجه من تعريض صحفيين وعاملين بالقطاع الطبي للخطر

كشفت صحيفة أميركية أن واشنطن تعتمد على مسؤولين مصريين كبار للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبول هدنة مع إسرائيل، في حين عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تضامنها مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية إنها نقلت تطورات الوساطة هذه عن مسؤول غربي.

وفي السياق، ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة واتفقتا على مواصل الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة وتجنب تفاقم الوضع.

وصدر بيان الإليزيه بعدما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية "نسعى مع مصر والأردن وألمانيا لوقف إطلاق النار وضمان حل دائم في المنطقة وقد بدأنا تحركا دبلوماسيا منذ أيام للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

من جهتها، عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- عن التضامن مع إسرائيل، وضرورة التوصل إلى نهاية سريعة للصراع.

وأبلغت المستشارة الألمانية نتنياهو إدانتها احتجاجات في ألمانيا شهدت ما سمته انتشار "الكراهية ومعاداة السامية".

والد احد الاطفال الذين استشهدوا يقول : هذا هو بنك اهداف الاحتلال pic.twitter.com/Aj0A7dpC64 — اخبار مقدسية من قلب الحدث (@bloods2020) May 17, 2021

تصريحات بلينكن

وفي السياق ذاته، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جميع الأطراف على حماية المدنيين، وقال إن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف وبجد من وراء الكواليس لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين مع نظيره الدانماركي في كوبنهاغن "نعمل على مدار الساعة عبر القنوات الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الصراع"، مضيفا "يجب إحلال السلام كي تعيش دولتا إسرائيل وفلسطين بسلام جنبا إلى جنب".

وأكد بلينكن أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه عبر عن انزعاجه من تعريض صحفيين وعاملين في القطاع الطبي للخطر، خاصة بعدما دمرت إسرائيل أول أمس السبت برجا في غزة يضم مكاتب مؤسسات إعلامية، بينها شبكة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وأكد الوزير الأميركي "دعم أي مبادرة دبلوماسية لوقف إطلاق النار لكن الأمر يعتمد على إرادة الأطراف"، كما رحب بجهود الأمم المتحدة وعدد من الدول لوقف إطلاق النار.

تحرك أممي

وعلى صعيد التحركات الدولية، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مشروع بيان من الصين وتونس والنرويج في مجلس الأمن الدولي دعا إلى وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وأعرب مشروع البيان عن القلق من الوضع في غزة، كما حث على احترام الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى.

وفي ذات الشأن، شددت منظمة الصحة العالمية على وجوب حماية البنى التحتية الصحية وطواقم المعالجين في غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 10 مايو/أيار الجاري شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان خلال أسبوع إلى 200 شهيد -بينهم 59 طفلا و35 سيدة- إضافة إلى إصابة 1305 بجراح متفاوتة الخطورة.