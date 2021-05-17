البث الحي
أخبار

تقرير في لوموند: إسرائيل وأكذوبة الرصاص المطاطي

أسطورة "الرصاص المطاطي" وضبط النفس الذي من المفترض أن يصاحبه لا ينفصلان عن أسطورة القدس الشرقية التي يراد لها أن تكون بالكامل جزءا من إسرائيل

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يصوّبون أسلحتهم باتجاه فلسطينيين بالقدس (رويترز)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يصوّبون أسلحتهم باتجاه فلسطينيين بالقدس (رويترز)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202101:04 PM (مكة المكرمة)

ما أطلقته الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس الشرقية لم يكن فعليا سوى رصاص فولاذي، مغطى بغلاف مطاطي وقادر على إحداث إصابات خطيرة.

هذا ما أكده خبير دراسات الشرق الأوسط الفرنسي جان بيير فيليو في تقرير له بصحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية، مشيرا إلى أن الصحافة الدولية دأبت، في تغطيتها لدورة العنف الأخيرة في القدس الشرقية، على وصف ما تطلقه الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين بأنه "رصاص مطاطي".

لكنه نوه إلى أن مراسل صحيفة لوموند في القدس كان من بين ثلة قليلة من الصحفيين الذين انتبهوا لهذا الأمر وأصبحوا يصفون تلك الطلقات بصفتها الحقيقية وهي أنها "رصاصات معدنية مغلفة بطبقة مطاطية".

وأضاف أن تلك الطبقة رفيعة جدا ولا تكاد تؤثر في شدة الطلقة التي يمكنها إن صوبت إلى الرأس أن تحدث إصابات خطيرة أو حتى مميتة.

لذلك، يقول فيليو، من المهم دحض أسطورة "الرصاص المطاطي" الذي تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية، بينما يتم استخدام الذخيرة الحية في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن أسطورة "الرصاص المطاطي" وضبط النفس الذي من المفترض أن يصاحبها لا ينفصلان عن أسطورة القدس الشرقية التي يراد لها أن تكون بالكامل جزءا من إسرائيل.

أسطورة في أسطورة

وأوضح في هذا الصدد، أن هذه المدينة المقدسة قسمت من خلال "الخط الأخضر" لوقف إطلاق النار، من عام 1948 إلى عام 1967، بين جزء غربي مدمج في إسرائيل وجزء شرقي، مع المدينة القديمة وما يتبعها من أماكن مقدسة.

لكن إسرائيل، كما يقول الكاتب، شرعت في وقت مبكر من يونيو/حزيران 1967، في الضم الفعلي للقدس الشرقية، تحت يافطة "التوحيد الإداري" للبلدية المسؤولة الآن عن المدينة بأكملها، ثم أضفت الطابع الرسمي على هذا الضم، في يوليو/تموز 1980، بموجب "قانون أساسي"، ذي قيمة دستورية، صوّت عليه 69 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست، وهو القانون الذي وصفه مجلس الأمن الدولي بأنه "باطل وملغى"، مما حرم إسرائيل من حق تغيير وضع هذه الأراضي العربية المحتلة من جانب واحد.

وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة التزمت بهذا الإجماع الدولي، حتى قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها في مايو/أيار 2018، وهو ما لم تقدم عليه حتى الآن أي دولة أخرى سوى غواتيمالا وكوسوفو، بينما احتفظت جميع دول العالم الأخرى بسفاراتها في تل أبيب.

وهنا يلفت فيليو، إلى أن أسطورة القدس "الموحدة" تتحطم مع كل أزمة إسرائيلية فلسطينية، ويبرز بدلا من ذلك "الخط الأخضر" من جديد بين القدس الغربية و365 ألف إسرائيلي من جهة، والقدس الشرقية من جهة أخرى، حيث يواجه 220 ألف إسرائيلي 350 ألف فلسطيني.

ويؤكد الكاتب هنا أنه من وجهة نظر القانون الدولي، فإن هؤلاء السكان الإسرائيليين الموجودين في القدس الشرقية إنما هم مستوطنون مثلهم مثل 440 ألف مستوطن في الضفة الغربية، إذ إن هاتين المنطقتين الفلسطينيتين محتلتان منذ عام 1967، وعلاوة على ذلك، لا يحمل الفلسطينيون في القدس الشرقية الجنسية الإسرائيلية، ولا يمكنهم المشاركة إلا في الانتخابات البلدية التي يقاطعونها إلى حد كبير حتى لا يشرعنوا الأمر الواقع للاحتلال.

ويختم الكاتب مقارنته لحقيقة كل من الرصاص والمذكور وواقع القدس الشرقية، قائلا "يمكن أن يؤدي (الرصاص المطاطي) إلى القتل، وفي كثير من الأحيان، أن يحدث إصابات خطيرة ودائمة، مما يعني أن أكذوبة عدم إلحاق هذا الرصاص الضرر بالفلسطينيين لا يضاهيه سوى أكذوبة عدم احتلال القدس الشرقية، ففي كلتا الحالتين، يكفي خدش السطح لظهور الحقيقة المرة".

المصدر : لوموند

حول هذه القصة

الأعنف منذ سنوات.. ترتيب زمني لتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وغزة

بدأت الجولة الأخيرة والأعنف من التصعيد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة منذ مطلع مايو/أيار، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القدس والمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان.

16/5/2021

المواجهات تتصاعد بالقدس.. مستوطنون يطلقون النار وقوات الاحتلال تقتحم شعفاط وبيت حنينا

تصاعد التوتر في أنحاء القدس المحتلة حيث تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي شعفاط وحي بيت حنينا، كما استمرت المناوشات وحالة الكر والفر في أحياء الشيخ جراح والعيساوية وسلوان ورأس العامود.

16/5/2021
المزيد من أخبار

ميركل تتضامن مع إسرائيل وواشنطن تراهن على وساطة مصر.. بلينكن: نعمل على مدار الساعة لإنهاء الصراع في فلسطين

بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الدانماركي في كوبنهاغن (رويترز)

قصة موجعة لطفل قضى ساعات تحت الأنقاض مع أفراد عائلته الشهداء

عزيز الكولك (10 سنوات) استشهدت والدته ووالده وأخواه في غارة استهدفت منزلهم بغزة (مواقع التواصل)

"عقاب جماعي" في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد منذ بدء العدوان

شاهد- بالتسبيح والتهليل.. طفلة تواجه خوفها من قصف الاحتلال على غزة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

نتنياهو تراجع عن الاحتفال بالنصر.. الاحتلال يقصف غزة بقذائف فسفورية وصواريخ المقاومة تصيب إسرائيليين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

الطيار الإسرائيلي السابق يوناتان شابيرا (مواقع التواصل)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

جيروزاليم بوست تتساءل: كم تكلف صواريخ حماس؟

رشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل (الفرنسية)