تعرض مقر الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين.

وندد الهلال الأحمر القطري في بيان له باستهداف مقره في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر الهلال الأحمر القطري أن استهداف فرقه ومقراته يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا على استمراره في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الأمين العام للهلال الأحمر القطري السفير علي بن حسن الحمادي إن ما تعرض له مكتب الهلال الأحمر في القطاع يعد انتهاكا صارخا لمختلف مواثيق وأعراف واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكلاتها الإضافية بموجب ما تمت المصادقة عليه سنة 1951 من طرف إسرائيل.

الهلال الأحمر القطري ينفذ العديد من المشروعات الإغاثية في غزة (الجزيرة)

وأضاف الحمادي أن ما حدث اليوم من انتهاك جسيم في حق مقر الهلال الأحمر القطري، الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبمعية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، هو انتهاك في حق الفرق الطبية وفي حق العمل الإنساني والإغاثي المعترف به دوليا، وذلك قد يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قطر تدين

من جهتها، أعربت دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة المحاصر.

وأشار بيان لوزارة الخارجية القطرية إلى أن قصف مقر الهلال الأحمر تزامن مع تضرر أجزاء من مستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل نتيجة الهجمات المستمرة على مبان محيطة بالمستشفى، كما سبق ذلك استهداف مبنى الجلاء الذي يضم عددا من المؤسسات الإعلامية ومنها مكاتب قناة الجزيرة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن استهداف المؤسسات الإنسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية، مشددا على أن دولة قطر لن تألو جهدا في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

من آثار القصف الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر القطري في غزة (الجزيرة نت)

ودعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف الآثم، وإلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد لسلسلة الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لحماية المدنيين والصحفيين والقائمين على العمل الإنساني.

وكان الهلال الأحمر القطري قد أعلن قبل يومين تخصيص مليون دولار من صندوق الكوارث استجابة للأحداث الأخيرة في فلسطين، ولتوفير أهم الاحتياجات الأساسية في الوقت الحالي.

ومنذ 2010 حتى الآن نفذ الهلال الأحمر القطري ما يزيد على 90 مشروعا من المشروعات الصحية في قطاع غزة بتكلفة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار، بهدف تحسين الظروف الإنسانية وتخفيف تداعيات الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما.

وقبل أيام، قام الفريق الميداني للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة بزيارة ميدانية للمناطق والمستشفيات المتضررة لتقييم الأضرار والاحتياجات الإنسانية العاجلة، حيث تمت زيارة مجمع الشفاء الطبي الذي يعد المستشفى الأكبر في القطاع للاطمئنان على سلامة الجرحى والوقوف على أبرز الاحتياجات الصحية التي تحتاج إليها مستشفيات غزة.