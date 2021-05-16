تواصلت اليوم في العديد من المدن العالمية المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس وبقية المناطق الفلسطينية، وذلك لليوم الرابع على التوالي. وسجل اليوم دخول مدن وبلدان جديدة على خط الاحتجاجات، ومن أبرزها باكستان ومقدونيا وأسكتلندا وميلانو الإيطالية.

باكستان

ففي باكسان، شهدت العاصمة إسلام آباد مظاهرة حاشدة احتجاجا على عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ونُظّمت المظاهرة بناء على دعوة وجهتها جماعات دينية. وعلى متن السيارات والدراجات النارية، توجه المتظاهرون نحو مقر البرلمان الباكستاني.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وباكستان على سياراتهم، وأطلقوا هتافات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للشعب الفلسطيني.

وفي مدينة كراتشي -كبرى المدن الباكستانية- تظاهر المئات منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والقصف المُستمر على قطاع غزة، ورفضا للاقتحامات بالمسجد الأقصى.

الشرطة الفرنسية خلال تفريقها للمحتجين في باريس أمس (غيتي)

فرنسا

وفي فرنسا، واصل المئات احتجاجاتهم المؤيدة لفلسطين والمنددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على غزة والقدس، إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي هاجمت الشرطة الفرنسية المتظاهرين، وأطلقت خراطيم المياه، وهاجمتهم بالهراوات والقنابل المُسيلة للدموع.

وهتف المحتشدون: "فلسطين ستحيا، فلسطين ستنتصر"، و"إسرائيل المجرمة".

وقال محامو جمعية الفلسطينيين في المنطقة الباريسية إن "فرنسا هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تحظر هذه المظاهرات".

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها لندن أمس (الأناضول)

أسكتلندا

وفي أسكتلندا البريطانية، خرج المئات للتظاهر والاحتجاج تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بعد ظهر اليوم وسط العاصمة غلاسكو، وشارك في المظاهرة المئات من أنصار القضية الفلسطينية وأبناء الجاليات العربية، مُنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مرددين هتافات تطالب بوقف الحرب.

وكانت العاصمة البريطانية شهدت أمس مظاهرات حاشدة، أمّها عشرات الآلاف، حيث طالبوا حكومتهم بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.

وأمس، قال منظمو المظاهرات في لندن -ومن بينهم تحالف "أوقفوا الحرب"، والرابطة المسلمة في المملكة المتحدة، وحملة التضامن مع فلسطين، وحملة نزع السلاح النووي- إن "الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال ما دام أنها تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا وماليا لإسرائيل"، وأشاروا إلى أن نحو 150 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.

هولندا

وتظاهر المئات بعد ظهر اليوم في العاصمة الهولندية أمستردام، مُنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ورددوا هتافات تطالب بوقف الحرب.

مقدونيا

كما خرج المئات من المقدونيين بعد ظهر اليوم وسط العاصمة سكوبيه، مُنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مرددين هتافات تطالب بوقف القصف الإسرائيلي على غزة وحماية المسجد الأقصى.

وشارك في المظاهرة ممثلو منظمات مختلفة ومواطنون من مجموعات عرقية مختلفة وبعض الفلسطينيين والأردنيين والعرب.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "الحرية لفلسطين"، و"إسرائيل إرهابية"، و"أوقفوا الحصار"، كما رفعوا أعلام فلسطين.

المئات شاركوا في الاحتجاجات ببرلين تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية (الأناضول)

ألمانيا

وتواصلت اليوم الاحتجاجات في ألمانيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، حيث شارك المئات من أنصار القضية الفلسطينية وأبناء الجاليات العربية وسط العاصمة الألمانية برلين، في مسيرة للسيارات وهم يرددون هتافات تطالب بوقف الحرب.

وكان الآلاف من الألمان خرجوا أمس في مظاهرات حاشدة في العاصمة برلين وعدد من المدن الأخرى تلبية لدعوة جماعات مؤيدة لفلسطين، حيث سمح بإقامة 3 مظاهرات في العاصمة الألمانية، بما في ذلك مظاهرتان في حي نويكولن الشعبي جنوبي المدينة.

وهتف المحتشدون بشعارات "غزة حرة"، و"حياة الفلسطيني مهمة"، و"أنقذوا حي الشيخ جراح" في القدس الشرقية، وأطلقت دعوات للتظاهر في مدن ألمانية أخرى، مثل فرانكفورت ولايبزيغ وهامبورغ.

وشهدت أمس العديد من المدن العربية والأجنبية خروج مظاهرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، وتزامنت مع إحياء الذكرى 73 للنكبة الفلسطينية.

ففي الولايات المتحدة، شهدت عدة مدن أميركية -أبرزها العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك- مظاهرات وصفت بالشعبية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والقدس.

وفي كندا، أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت خروج عشرات النشطاء في كندا تنديدا بإسرائيل ودعما لفلسطين. وحسب المقاطع، فقد رفعت الأعلام الفلسطينية والكندية خلال الوقفة، وتحديدا في العاصمة أوتاوا.

كما شهدت البرازيل عدة احتجاجات في مدن عديدة، أبرزها ساو باولو، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة رفعوا فيها شعارات منددة بإسرائيل، ومؤيدة لفلسطين.

كما تظاهر الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد دعما لفلسطين في مسيرة وسط العاصمة مدريد، وهتفوا في مسارهم من محطة أتوشا إلى ساحة دي سول: "ليست حربا، إنها إبادة".

وفي العاصمة البولندية وارسو، تظاهر المئات -ومعظمهم فلسطينيون يعيشون في بولندا- قبالة السفارة الإسرائيلية، رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا محرقة الفلسطينيين"، و"القدس عاصمة فلسطين".

وأمس في أثينا أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق متظاهرين مؤيدين لفلسطين ومنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس.

وسار مئات الأشخاص وهم يهتفون "الحرية لفلسطين" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية إلى السفارة الإسرائيلية في أثينا التي طوقتها حافلات الشرطة.

وفي سويسرا، نظم نشطاء أمس وقفة لدعم القضية الفلسطينية وتنديدا بالممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأظهرت المقاطع المصورة عشرات المحتجين الذين حملوا لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي، كما رفعت خلال الوقفة الأعلام الفلسطينية.

كما شهدت العاصمة الأيرلندية السبت مسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتجمع متظاهرون أمس أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة السويدية ستوكهولم مرددين هتافات: "للقدس السلام، وللمقاومة الدوام"، و"إسرائيل المجرمة، ارحلي عن فلسطين"، و"المقاطعة لإسرائيل"، و"المسجد الأقصى شرفنا".

وتوجه المتظاهرون لاحقا في مسيرة نحو السفارة الإسرائيلية رافعين الأعلام الفلسطينية.

عربيا

كما تواصلت الاحتجاجات في العديد من المدن العربية، وكان من أبرزها الأردن، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة عمّان وقرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

وفي العراق، تظاهر الآلاف أمس في بغداد ومدن أخرى، ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد -التي شهدت التجمع الأكبر- الأعلام الفلسطينية والعراقية. كما شهدت مدن البصرة والناصرية والديوانية (جنوبي البلاد) مظاهرات مؤيدة لفلسطين ومنددة بإسرائيل.

وفي لبنان، تواصلت الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ونظمت تجمعات قرب الحدود مع إسرائيل للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي، وأصيب خلالها شخصان أمس بنيران إسرائيلية.

وفي قطر، شهدت العاصمة الدوحة أمس مهرجانا جماهيريا ضخما شارك فيه الآلاف للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وتم التأكيد خلال المهرجان على فلسطينية القدس وعدم التفريط فيها، وضرورة حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.