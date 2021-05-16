البث الحي
أخبار|فلسطين

صحيفة إسرائيلية: إسرائيل حققت مكاسب تكتيكية لكن حماس هي المنتصر الإستراتيجي في هذه الحرب

جرحى نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين بالضفة (رويترز)
جرحى نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين بالضفة (رويترز)
16/5/2021

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (Times of Israel) إن هناك بونا شاسعا بين الطريقة التي تحاول إسرائيل من خلالها تسويق عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، والطريقة التي نجحت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تقديم حربها ضد إسرائيل للجمهور الفلسطيني والعربي.

وذكرت في مقال لمحللها لشؤون الشرق الأوسط، آفي إساكروف، أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتحقيق انتصارات تكتيكية مثل قصف شبكة الأنفاق التابعة لحماس بقطاع غزة، وتدمير الأبراج الشاهقة واستهداف مخازن الأسلحة وقاذفات الصواريخ، فإن حماس تحقق انتصارا إستراتيجيا وأسبقية في الوسط الفلسطيني والعربي وحتى الإسرائيلي.

إنجاز غير مسبوق

وتقول الصحيفة إنه بغض النظر عن وابل النيران المتواصل الذي ما فتئت حماس تمطر به العمق الإسرائيلي، فإن الحركة تمكنت من تحقيق إنجاز غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، حيث استطاعت حشد تعاطف آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقد ظلت الضفة بعيدة عن التصعيد الحالي حتى اليومين الأخيرين، ولم يخرج للتظاهر سوى عدد قليل من الناس، لكن ذلك تغير يوم الجمعة، حيث اندلعت احتجاجات وأعمال شغب على نطاق لم تشهده الضفة منذ سنوات، قتل خلالها 10 فلسطينيين.

كما أدى التعاطف مع حماس إلى إطلاق طفيف لصواريخ من لبنان وسوريا نحو إسرائيل، والأهم من ذلك كله، والكلام للصحيفة، أن حماس استطاعت جذب فلسطينيي 1948 إلى معركتها، حيث تشير أعمال العنف الأخيرة إلى احتمال الانزلاق نحو حرب أهلية داخل إسرائيل الأمر الذي تنظر إليه الأوساط الفلسطينية على أنه إنجاز لحماس.

استبعاد الحسم

وقالت الصحيفة إن رد إسرائيل العسكري على غزة بدأ يستنفد أهدافه، وإن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا عسكرية لا حصر لها، وحقق بعض النتائج المهمة. لكنه في المقابل يخلف ضحايا في صفوف المدنيين، كما حدث بمخيم الشاطئ للاجئين ساعات الفجر الأولى يوم أمس السبت، حين قتل القصف الإسرائيلي 10 أفراد من عائلة أبو حطب بينهم 8 أطفال، في غارة قالت مصادر عسكرية إسرائيلية لاحقًا إنها استهدفت اجتماعًا لكبار مسؤولي حماس.

واستبعد تحليل الصحيفة أن تتمكن إسرائيل من تحقيق نصر حاسم في هذه الجولة من الصراع مع حماس، ورأت أن استهداف منشأة عسكرية في غزة أو معمل لإنتاج الصواريخ أو مركز لقيادة المقاومة أو بعض القياديين بحماس لن يغير الواقع العام للصراع بين الطرفين.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

حول هذه القصة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان.. غارات إسرائيلية غير مسبوقة على غزة والمقاومة ترد بوابل من الصواريخ

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 33 فلسطينيا وإصابة خمسين آخرين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع اليوم، بينما أطلقت المقاومة دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه تل أبيب والعمق الإسرائيلي.

16/5/2021

بالفيديو.. هكذا تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية وهكذا أخفقت في التصدي لصواريخ غزة

تعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية في الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها في مواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية قصيرة المدى والقذائف، فكيف تعمل المنظومة وكيف أخفقت في التصدي للصواريخ من غزة؟

16/5/2021
المزيد من أخبار

لا صوت يعلو فوق صوت فلسطين ولبنان يغلي على وقع المواجهات.. وصواريخ المقاومة تدفع غاضبين نحو الحدود

متظاهرون في جنوب لبنان يحاولون تجاوز الجدار الفاصل نحو الأراضي الفلسطينية (مواقع التواصل الاجتماعي)

دماء وزلزال في شارع الوحدة بغزة.. آية تصرخ: بأي ذنب قتلوا بابا؟

طواقم الدفاع المدني تبحث عن الضحايا تحت الأنقاض في غزة​​​​​​​ (وكالة الأناضول)

60 غارة ليلية.. بلدية غزة: الغارات استهدفت البنى التحتية والاحتلال يتحدث عن قصف شبكة أنفاق عملاقة

غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي (الأناضول)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو- ميسي سينتقل لسان جيرمان ويتخلى عن رقم 10.. تأكيدات ذياب يدعمها خوف كومان

الحزن يرتسم على وجهي كومان (يمين) وميسي بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو (رويترز)

شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار

صحفي وكاتب إسرائيلي: يستحيل إطلاق الصواريخ من مبانٍ مدنية بحسب قوانين الفيزياء

لحظة انهيار برج الجلاء الذي يضم مكتب الجزيرة في غزة عقب غارات إسرائيلية عليه (رويترز)

تسوي أبراج غزة بالأرض.. تحقيق للجزيرة يكشف نوعية القنابل التي دمرت بها إسرائيل برج الجلاء

برج الجلاء ينهار إثر قصفه بقنابل شديدة التدمير (الأوروبية)