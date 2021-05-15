شاهد- يا مرحبا بلقاء الله.. تنبأ بشهادته قبل نيلها في غزة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر كلمات الشهيد يوسف المنسي الذي لقي حتفه جراء سلسلة الغارات التي شنّتها قوات الاحتلال على قطاع غزة أمس الجمعة.

وقال المنسي في منشور له -منذ 3 أيام عبر صفحته بفيسبوك- إنه "ربما تكون هذه ساعاتنا الأخيرة، ربما في الغارات المقبلة نكون نحن شهداء، فمن يحمل في قلبه شيئًا منا فواللّٰه ما هو إلا سهو فسامحونا، فأشهد أن لا إله إلا اللّٰه وأشهد أن محمدًا رسول الله، #سامحونا: يا مرحبا بلقاء الله".

الشهيد أحمد المنسي بآخر ڤيديو صوّره مع بنته

شو ذنب هالملاك تصير من غير الأب ؟

كان بدو يفرّحها عشان خايفة من القصف ، ما بعرف إنّو القصف نفسه رح ياخده منها 💔 اعتقد هاد هيكون أغلى ڤيديو ع قلب بنته طول حياتها رح تضلها تتزكر هالحضن وهالضحكة هتضلها محفورة بعقلها كإنهم صوروه مبارح 💔 pic.twitter.com/NwXFMHvVhs — شُروقْ العِيسوّي 📸✨. (@shoroqisawi) May 15, 2021

وطالب شقيق يوسف وحاتم بالدعوة لهما بالرحمة وتابع باكيا "كنت بصور (أصور) جرائم اليهود في المشفى الإندونيسي، ودخل علي إخوتي الاثنان شهداء يوسف وأحمد".

يا الله يا الله يا الله.. محمد المنسي يوثّق جرائم الاحتلال في قطاع غزة داخل المشفى الأندونيسي فيفاجأ بوجود إثنين من اخوته بين الجثث.. pic.twitter.com/NUASJmz5rU — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) May 14, 2021

ونعى مغردون الشهيد عبر منصات التواصل متسائلين عما إذا كان يشعر باقتراب الشهادة، موضحين أنه نال من الله ما تمنى، في تلك الغارات التي أودت بحياة يوسف وأخيه أيضا.

هذا ما كتبه شهـ.ـيد الليلة يوسف المنسي قبل ساعات

يوسف ارتقى شـ.ـهيداً وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي شمال قطاع #غزة.#GenocideinGaza pic.twitter.com/TZUZmKcU3n — محمد سعيد #غزة_تحت_القصف (@MohamdNashwan) May 14, 2021

وعلق الناشط أدهم أبو سليمة في تغريدة له عبر تويتر "كتب تغريدته الأخيرة، شعر معها بأن لحظة الشهادة قد اقتربت، طلب السماح من الجميع وردد الشهادة، ثم لقي ربه في جريمة غادرة عندما قصف الاحتلال منزلهم".

كتب تغريدته الأخيرة، شعر معها أن لحظة الشهادة قد اقتربت، طلب السماح من الجميع وردد الشهادة، ثم لقي ربه في جريمة غادرة عندما قصف الاحتلال منزلهم.. الأشقاء/ يوسف وأحمد المنسي في ذمة الله شهداء، بعد جريمة صهيونية بشعة ارتكبت بحق بيتهم..#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض pic.twitter.com/z5sP11X8r8 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 14, 2021

وقال الشاعر السعودي محمد الوبير في تغريدة أخرى "#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض، لم ولن ينساك الله يا يوسف المنسي، كلماته تقرأ بالدموع والله".