البث الحي
أخبار|إسرائيل

واشنطن بوست: لأول مرة منذ عقدين.. احتجاجات حاشدة لعرب إسرائيل

تشييع جثمان شاب من عرب الداخل استشهد برصاص مسلح إسرائيلي في اللد (الأناضول)
تشييع جثمان شاب من عرب الداخل استشهد برصاص مسلح إسرائيلي في اللد (الأناضول)
14/5/2021

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية إن المواطنين العرب في إسرائيل (الفلسطينيين داخل الخط الأخضر) نزلوا إلى الشوارع لأول مرة منذ عقدين من الزمن بأعداد مهولة احتجاجا على تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت أنه بينما تعد الاضطرابات في الأراضي المحتلة (الضفة والقطاع) أمرا مألوفا فإن تدفق الدعم من مواطني إسرائيل العرب إلى الفلسطينيين في القدس وغزة والتنفيس عن الغضب بالمدن الإسرائيلية التي تضم عددا كبيرا من السكان العرب؛ يشكل تحديا نادرا على الجبهة الداخلية لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن المظاهرات -التي خرجت في المدن ذات الغالبية العربية أو التي يقطنها خليط من العرب واليهود- سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة ومجموعات يهودية متطرفة.

وقالت إن مقاطع فيديو قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لإسرائيليين يهود متشددين يرشقون بالحجارة سيارات مواطنين إسرائيليين عرب بمدينة الرملة. وفي مدينة اللد المجاورة القريبة من مطار إسرائيل الدولي هاجم عرب الداخل عدة معابد ومتاجر يهودية، فيما اندلعت اشتباكات وأعمال شغب في مدن أخرى من بينها حيفا وعكا وسخنين، وفقا للصحيفة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أول أمس الأربعاء- حالة الطوارئ في اللد التي شهدت أسوأ أعمال العنف إثر مقتل شاب عربي إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما برصاص يهودي مساء الاثنين الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي تعلَن فيها حالة الطوارئ داخل البلدات العربية بإسرائيل منذ عام 1966، عندما رفعت إسرائيل القيود المفروضة على حركة العرب بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، وفقا للصحيفة.

ونقلت واشنطن بوست عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد القول إن 270 شخصا اعتقلوا الثلاثاء الماضي في شتى أنحاء البلاد؛ إثر الاضطرابات وأعمال الشغب واسعة النطاق.

كما نقلت عن قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي القول إننا "لم نشهد مثل هذا النوع من العنف منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000″، في إشارة إلى الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية التي استمرت 5 سنوات وقتل خلالها آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين.

مظالم

وأورد تقرير واشنطن بوست رأي حسن جبرين -المدير العام لمركز "عدالة" وهو مركز قانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- والذي قال إنه لم ير مثل هذا النوع من "الخوف والقلق على سلامة السكان العرب" منذ عقدين.

ويرى محللون سياسيون ونشطاء عرب أن الاحتجاجات التي تشهدها البلدات العربية في الداخل الإسرائيلي تعكس مظالم على مدى عقود تتعلق بوضع العرب وأمنهم داخل إسرائيل.

كما يرى رامي يونس -الكاتب والمخرج العربي من مدينة اللد- أن من بين أسباب اندلاع الاحتجاجات الحالية الغضب المتراكم منذ سنوات في أوساط عرب الداخل، وقال إنه "يبدو أن هناك جيلا جديدا لا يعرف الخوف والمداراة، سئم من الاعتداءات على العرب واضطهادهم".

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

تعليقا على أحداث فلسطين.. إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تواصل احتلالا غير قانوني

قالت عضوة الكونغرس الأميركي إلهان عمر إن ما يجري من أزمة بفلسطين سببه “دولة تمولها أميركا تواصل احتلالا غير قانوني”، كما استنكر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز دعم واشنطن لحكومة يمينية بإسرائيل.

14/5/2021

الصين تتهم أميركا بالازدواجية مع الفلسطينيين وتركيا تدعو المجتمع الدولي لردع إسرائيل

اتهمت الصين الولايات المتحدة بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالمواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن جانبه أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات مكثفة، بهدف لجم الاعتداءات الإسرائيلية.

14/5/2021
المزيد من أخبار
رابط خارجي

في ذكرى النكبة الفلسطينية.. أفلام ننصحك بمشاهدتها

في ذكرى النكبة الفلسطينية.. أفلام ننصحك بمشاهدتها (الجزيرة)

مجزرة جديدة في قصف الاحتلال لغزة وصواريخ المقاومة تضرب مدنا وقاعدتين إسرائيليتين

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ أيام (رويترز)

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينظم مهرجانا تضامنيا اليوم بالدوحة.. الريسوني وشيخ الأزهر يدعوان لدعم الشعب الفلسطيني

أحمد الريسوني قال إن إسرائيل لم يعد بإمكانها أن تفعل ما تشاء في فلسطين (الجزيرة)

مشعل أكد أن مطلب المقاومة وقف جرائم الاحتلال.. تحركات عربية ودولية لوقف انتهاكات القدس والعدوان على غزة

مشعل كشف عن وجود تحركات دولية لوقف العدوان مؤكدا أن للمقاومة مطالبها (رويترز)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين (صور وفيديو)

logo

ميدان يحاور بسام جرّار.. هل ستزول إسرائيل عام 2022؟

طار في الهواء أكثر من 10 أمتار.. مراسل تلفزيوني ينطق الشهادة على المباشر في تغطية للعدوان على غزة

(الأناضول)

حمزة السامرائي.. فتى العراق النابغة الذي بسط الرياضيات للأميركيين وكرّمه أوباما

حمزة يقول إنه تأثر بعلماء العصر العباسي، ويهدف إلى إكمال إرثهم العلمي والحضاري (الجزيرة)