لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 350 آخرون ليلة أمس وفجر اليوم بمواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية، كما أصيب صباح اليوم 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في باب العامود بالقدس.
في اليوم الخامس من أوسع مواجهة منذ حرب عام 2014، وجهت المقاومة الفلسطينية المزيد من الضربات لأهداف في عمق إسرائيل، في حين بدأت إسرائيل حشد قواتها حول غزة وقصفت القطاع بعنف.
وتتابع لكم الجزيرة نت لحظة بلحظة آخر التطورات:
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: 4 رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية خلال الساعات الثلاث الأخيرة.
مركز عدالة القانوني: اعتقال 48 من فلسطينيي الداخل في مدينة حيفا الليلة الماضية.
مصادر طبية إسرائيلية: مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكثر من 130 منذ اندلاع المواجهات يوم الاثنين الماضي.
الخارجية الإيرانية: نطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
الجيش الإسرائيلي: نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ إندلاع المواجهات الاثنين الماضي.
الجيش الإسرائيلي: نحو 1050 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن وتسببت في مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 46.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 190 صاروخا من داخل غزة منذ الـ7 من مساء يوم أمس سقط 30 منها داخل القطاع.
الجيش الإسرائيلي: 160 طائرة شنـت غارات علـى 150 هدفـا تحت الأرض شمالي غزة الليلة الماضية.
وزارة الصحة فـي غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلـى 119 بينهـم 27 طفلا و11 سيدة إضافـة إلـى 600 أصيبوا بجروح مختلفة.
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 115 بينهم 27 طفلا و11 سيدة إضافة إلى 600 أصيبوا بجروح مختلفة
النائبة الديمقراطية إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تمولها أميركا تواصل احتلالا غير قانوني لمجموعة من الناس.
النائب الديمقراطي الأميركي مارك بوكان: هجمات حماس مدانة ولكن يجب إدانة معاناة الفلسطينيين منذ 50 عاما.
مراسل الأناضول: نجاة طاقم سيارة إسعاف فلسطينية استهدفها الجيش الإسرائيلي بالرصاص شمالي الضفة الغربية
مراسل الأناضول: الطيران الإسرائيلي يشن قصفا جديدا على عدة مناطق في قطاع غزة بعد هدوء استمر قرابة ساعتين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية عقب مسيرات لنصرة القدس وغزة
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب ارتفاع مستوى العنف
مراسل الجزيرة: مسيرات حاشدة تنطلق في عدد من مدن الضفة الغربية دعما ونصرة لقطاع غزة
مندوب الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن: الصين تشعر بقلق إزاء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأمين العام للأمم المتحدة: احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة أحد سكان عسقلان بجروح خطيرة في القصف الصاروخي الذي طال المدينة
مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تواصل فجر الجمعة استهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ
السيناتور بيرني ساندرز: دور إدارتنا يجب أن يكون التقريب بين شعوب المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية
كتائب القسام: وجهنا رشقات بـ100 صاروخ لعسقلان ردا على استهداف المدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت
هيئة البث الإسرائيلية: ليس هناك هجوم بري على قطاع غزة وما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش
القناة العاشرة الإسرائيلية: لا يوجد أي توغل بري للجيش الإسرائيلي في أي منطقة في غزة
سرايا القدس: توجيه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى
تغريدة للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعلن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة
هآريتس عن مصادر إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة بسبب الفوضى الداخلية
أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يعلن أن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تشن هجوما على قطاع غزة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة للجزيرة: النظام الصحي بغزة على حافة الانهيار والهجوم الإسرائيلي فاقم تدهوره
كتائب أبو علي مصطفى: إطلاق صواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية
وول ستريت جورنال عن الجيش الإسرائيلي: بدء عملية برية في قطاع غزة
ألوية الناصر صلاح الدين: قصف مستوطنة نتيفوت بصاروخين من طراز كاتيوشا
سرايا القدس: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة مركزة ومتطورة باتجاه الأراضي المحتلة
مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تتصدى لعدد من الصواريخ أطلقت من غزة
مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: واشنطن ستواصل الانخراط على أعلى المستويات لمحاولة التهدئة
كتائب القسام: قصفنا عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي دعمنا لأمن إسرائيل
المتحدث باسم القسام: العدو ينفذ غارات استعراضية للتدمير ولن تؤثر في قدراتنا
مراسل الجزيرة: أعمدة الدخان ترتفع في أكثر من مكان في غزة بعد سلسلة غارات إسرائيلية كثيفة
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي كثيف على قطاع غزة
مراسل الجزيرة: وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء في غزة
مراسل الجزيرة: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من مدينة غزة بعد غارات إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية والبرية تشن في هذه اللحظات غارات على قطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 109 بينهم 28 طفلا و15 امرأة و621 إصابة بجراح مختلفة
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي غير مسبوق في هذه المواجهة يتعرض له قطاع غزة
مراسل الجزيرة: عملية تمشيط نارية لمناطق في شمال غزة بعد حشد الجيش الإسرائيلي لأرتاله على حدود القطاع
مراسل الجزيرة: حجم الانفجارات في شمال غزة يعكس قوة الذخيرة المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي كثيف من منطقة شاطئ زيكيم
مراسل الجزيرة: انفجارات هائلة في شمال قطاع غزة شوهدت من جنوب عسقلان
مراسل الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تعيد شن غارات على مواقع في غزة كانت قصفتها خلال اليوم
مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات في مناطق عدة في غزة جراء قصف جوي ومدفعي كثيف
مراسل الجزيرة: انقطاع الكهرباء عن مناطق في قطاع غزة جراء غارات جوية إسرائيلية مكثفة
مراسل الجزيرة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي كثيف باتجاه قطاع غزة
مراسل الجزيرة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة من شرق وشمال قطاع غزة