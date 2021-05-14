لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين

في اليوم الخامس من أوسع مواجهة منذ حرب عام 2014، وجهت المقاومة الفلسطينية المزيد من الضربات لأهداف في عمق إسرائيل، في حين بدأت إسرائيل حشد قواتها حول غزة وقصفت القطاع بعنف.

وتتابع لكم الجزيرة نت لحظة بلحظة آخر التطورات:

منذ 9 دقائق

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة.

منذ 14 دقيقة

مراسل الجزيرة: 4 رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية خلال الساعات الثلاث الأخيرة.

منذ 18 دقيقة

مركز عدالة القانوني: اعتقال 48 من فلسطينيي الداخل في مدينة حيفا الليلة الماضية.

منذ 20 دقيقة

مصادر طبية إسرائيلية: مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكثر من 130 منذ اندلاع المواجهات يوم الاثنين الماضي.

منذ 38 دقيقة

الخارجية الإيرانية: نطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

منذ 42 دقيقة

الجيش الإسرائيلي: نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ إندلاع المواجهات الاثنين الماضي.

منذ ساعة

الجيش الإسرائيلي: نحو 1050 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن وتسببت في مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 46.

منذ ساعة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 190 صاروخا من داخل غزة منذ الـ7 من مساء يوم أمس سقط 30 منها داخل القطاع.

منذ ساعتين

الجيش الإسرائيلي: 160 طائرة شنـت غارات علـى 150 هدفـا تحت الأرض شمالي غزة الليلة الماضية.

القصف الإسرائيلي استهدف العديد من الشقق السكنية في غزة (رويترز)

منذ ساعتين

وزارة الصحة فـي غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلـى 119 بينهـم 27 طفلا و11 سيدة إضافـة إلـى 600 أصيبوا بجروح مختلفة.

منذ 3 ساعات

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 115 بينهم 27 طفلا و11 سيدة إضافة إلى 600 أصيبوا بجروح مختلفة

منذ 4 ساعات

النائبة الديمقراطية إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تمولها أميركا تواصل احتلالا غير قانوني لمجموعة من الناس.

منذ 4 ساعات

النائب الديمقراطي الأميركي مارك بوكان: هجمات حماس مدانة ولكن يجب إدانة معاناة الفلسطينيين منذ 50 عاما.

منذ 4 ساعات

مراسل الأناضول: نجاة طاقم سيارة إسعاف فلسطينية استهدفها الجيش الإسرائيلي بالرصاص شمالي الضفة الغربية

منذ 5 ساعات

مراسل الأناضول: الطيران الإسرائيلي يشن قصفا جديدا على عدة مناطق في قطاع غزة بعد هدوء استمر قرابة ساعتين

منذ 6 ساعات

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية عقب مسيرات لنصرة القدس وغزة

آثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)

منذ 7 ساعات

الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب ارتفاع مستوى العنف

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: مسيرات حاشدة تنطلق في عدد من مدن الضفة الغربية دعما ونصرة لقطاع غزة

منذ 7 ساعات

مندوب الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن: الصين تشعر بقلق إزاء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 7 ساعات

الأمين العام للأمم المتحدة: احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل

منذ 8 ساعات

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة أحد سكان عسقلان بجروح خطيرة في القصف الصاروخي الذي طال المدينة

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تواصل فجر الجمعة استهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ

منذ 8 ساعات

السيناتور بيرني ساندرز: دور إدارتنا يجب أن يكون التقريب بين شعوب المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية

منذ 8 ساعات

كتائب القسام: وجهنا رشقات بـ100 صاروخ لعسقلان ردا على استهداف المدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت

منذ 8 ساعات

هيئة البث الإسرائيلية: ليس هناك هجوم بري على قطاع غزة وما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش

منذ 8 ساعات

القناة العاشرة الإسرائيلية: لا يوجد أي توغل بري للجيش الإسرائيلي في أي منطقة في غزة

منذ 9 ساعات

سرايا القدس: توجيه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى

منذ 9 ساعات

تغريدة للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعلن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة

منذ 9 ساعات

هآريتس عن مصادر إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة بسبب الفوضى الداخلية

منذ 9 ساعات

أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يعلن أن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تشن هجوما على قطاع غزة

منذ 9 ساعات

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة للجزيرة: النظام الصحي بغزة على حافة الانهيار والهجوم الإسرائيلي فاقم تدهوره

منذ 9 ساعات

كتائب أبو علي مصطفى: إطلاق صواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية

منذ 9 ساعات

وول ستريت جورنال عن الجيش الإسرائيلي: بدء عملية برية في قطاع غزة

منذ 9 ساعات

ألوية الناصر صلاح الدين: قصف مستوطنة نتيفوت بصاروخين من طراز كاتيوشا

منذ 9 ساعات

سرايا القدس: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة مركزة ومتطورة باتجاه الأراضي المحتلة

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تتصدى لعدد من الصواريخ أطلقت من غزة

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة

منذ 9 ساعات

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: واشنطن ستواصل الانخراط على أعلى المستويات لمحاولة التهدئة

منذ 9 ساعات

كتائب القسام: قصفنا عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا

منذ 10 ساعات

مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي دعمنا لأمن إسرائيل

منذ 10 ساعات

المتحدث باسم القسام: العدو ينفذ غارات استعراضية للتدمير ولن تؤثر في قدراتنا

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: أعمدة الدخان ترتفع في أكثر من مكان في غزة بعد سلسلة غارات إسرائيلية كثيفة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي كثيف على قطاع غزة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء في غزة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من مدينة غزة بعد غارات إسرائيلية

منذ 10 ساعات

الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية والبرية تشن في هذه اللحظات غارات على قطاع غزة

منذ 10 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 109 بينهم 28 طفلا و15 امرأة و621 إصابة بجراح مختلفة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي غير مسبوق في هذه المواجهة يتعرض له قطاع غزة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: عملية تمشيط نارية لمناطق في شمال غزة بعد حشد الجيش الإسرائيلي لأرتاله على حدود القطاع

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: حجم الانفجارات في شمال غزة يعكس قوة الذخيرة المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي كثيف من منطقة شاطئ زيكيم

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: انفجارات هائلة في شمال قطاع غزة شوهدت من جنوب عسقلان

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تعيد شن غارات على مواقع في غزة كانت قصفتها خلال اليوم

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات في مناطق عدة في غزة جراء قصف جوي ومدفعي كثيف

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: انقطاع الكهرباء عن مناطق في قطاع غزة جراء غارات جوية إسرائيلية مكثفة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي كثيف باتجاه قطاع غزة

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة من شرق وشمال قطاع غزة