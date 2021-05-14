بالصور.. آثار قصف المقاومة لمنشأة نفطية في عسقلان

تضم مدينة عسقلان، والتي استهدفت بمئات الصواريخ من فصائل المقاومة، العديد من خزانات الوقود التي تديرها العديد من الشركات النفطية الدولية.

نشر حساب شركة ماكسار (Maxar) لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية صورا لآثار قصف صاروخي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية على منشأة نفطية في مدينة عسقلان، مما تسبب في حريق كبير في أحد الخزانات.

وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات للمنشأة النفطية الإسرائيلية، وسط فرحة من ناشطين ومدونين عرب بسبب الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاحتلال جراء اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

#Satellite imagery from May 12th, of southern #Israel and #Gaza that reveals the effects of the escalating conflict. Fire and smoke can be seen from recent rocket attacks as well as several buildings that have been demolished in Gaza. pic.twitter.com/KidGlBq3vM — Maxar Technologies (@Maxar) May 13, 2021

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الثلاثاء الماضي إن هجمات صاروخية انطلقت من غزة تسببت في اندلاع حريق في منشأة نفطية بعسقلان، وهي مرتبطة بخط أنابيب نفط يربط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وعسقلان، وينقل هذا الخط يوميا 600 ألف برميل.

وتضم مدينة عسقلان، والتي استهدفت بمئات الصواريخ من فصائل المقاومة، العديد من خزانات الوقود التي تديرها العديد من الشركات النفطية الدولية.

المنشأة النفطية التابعة لمشروع "خط أنابيب إيلات- عسقلان" والذي وقعت الإمارات اتفاقاً مع الاحتلال بقيمة 800 مليون دولار لنقل النفط عبره (كبديل لقناة السويس) لأوروبا، في أكتوبر 2020 يشتعل بسبب صورايخ المقاومة يارب أنصرنا عليهم 🤲🏻 pic.twitter.com/WAbLzSWldm — هبة العبادلة🌼🇵🇸 (@HebaAbadalla) May 11, 2021

وبسبب ضربات المقاومة أيضا، اضطررت شركة شيفرون (Chevron) الأميركية لإغلاق حقل تمار لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت المنشأة بطائرة مسيرة.

وذكر اتحاد المصنعين الإسرائيليين أن الضرر -الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة- فاق 160 مليون دولار.