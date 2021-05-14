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بالصور.. آثار قصف المقاومة لمنشأة نفطية في عسقلان

تضم مدينة عسقلان، والتي استهدفت بمئات الصواريخ من فصائل المقاومة، العديد من خزانات الوقود التي تديرها العديد من الشركات النفطية الدولية.

خزان وقود مدمر داخل منشأة نفطية في عسقلان (ماكسار)
خزان وقود مدمر داخل منشأة نفطية في عسقلان (ماكسار)
14/5/2021-|آخر تحديث: 14/5/202101:13 PM (مكة المكرمة)

نشر حساب شركة ماكسار (Maxar) لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية صورا لآثار قصف صاروخي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية على منشأة نفطية في مدينة عسقلان، مما تسبب في حريق كبير في أحد الخزانات.

وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات للمنشأة النفطية الإسرائيلية، وسط فرحة من ناشطين ومدونين عرب بسبب الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاحتلال جراء اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الثلاثاء الماضي إن هجمات صاروخية انطلقت من غزة تسببت في اندلاع حريق في منشأة نفطية بعسقلان، وهي مرتبطة بخط أنابيب نفط يربط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وعسقلان، وينقل هذا الخط يوميا 600 ألف برميل.

وتضم مدينة عسقلان، والتي استهدفت بمئات الصواريخ من فصائل المقاومة، العديد من خزانات الوقود التي تديرها العديد من الشركات النفطية الدولية.

وبسبب ضربات المقاومة أيضا، اضطررت شركة شيفرون (Chevron) الأميركية لإغلاق حقل تمار لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت المنشأة بطائرة مسيرة.

وذكر اتحاد المصنعين الإسرائيليين أن الضرر -الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة- فاق 160 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة الإسرائيلية + مواقع التواصل الاجتماعي

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