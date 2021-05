بالصور.. آثار قصف المقاومة لمنشأة نفطية في عسقلان

نشر حساب شركة ماكسار (Maxar) لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية صورا لآثار قصف صاروخي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية على منشأة نفطية في مدينة عسقلان، مما تسبب في حريق كبير في أحد الخزانات.

وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات للمنشأة النفطية الإسرائيلية، وسط فرحة من ناشطين ومدونين عرب بسبب الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاحتلال جراء اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

#Satellite imagery from May 12th, of southern #Israel and #Gaza that reveals the effects of the escalating conflict. Fire and smoke can be seen from recent rocket attacks as well as several buildings that have been demolished in Gaza. pic.twitter.com/KidGlBq3vM

— Maxar Technologies (@Maxar) May 13, 2021