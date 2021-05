تعليقا على أحداث فلسطين.. إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تواصل احتلالا غير قانوني

قالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن ما يجري حاليا من أزمة في فلسطين سببه "دولة تمولها أميركا تواصل احتلالا غير قانوني لمجموعة من الناس"، كما استنكر السيناتور الديمقراطي البارز بيرني ساندرز دعم واشنطن لحكومة يمينية في إسرائيل عوضا عن التقريب بين شعوب المنطقة.

وأضافت إلهان عمر في كلمة لها في مجلس النواب أمس الخميس، "عوض أن أقضي أيام عيد الفطر مع عائلتي، فإن الواجب يحتم عليّ أن أساند العائلات التي فقدت أبناءها بسبب العنف الدائر في فلسطين".

Today is Eid, one of the most joyous days in the Muslim calendar.

While I'd rather be spending it with my family, I have an obligation to stand up for the families whose children were taken from them because of the violence in Palestine.

My remarks on the House Floor tonight pic.twitter.com/MSnNpuZuit

