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3 شهداء ومئات المصابين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 60 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة، وأضافت المراسلة أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا على يد قوات الاحتلال بمختلف مناطق الضفة.

عشرات الفلسطينيين يشيعون أمس جنازة شاب قتلته قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب الخليل (رويترز)
عشرات الفلسطينيين يشيعون أمس جنازة شاب قتلته قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب الخليل (رويترز)
13/5/2021

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 350 آخرون ليلة أمس الأربعاء وفجر اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، كما أصيب صباح اليوم 3 فلسطينيين بمواجهات مع شرطة الاحتلال في باب العامود في القدس المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال قرب مدينة نابلس بالضفة، وذلك خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب بلدة مادما غير البعيدة عن نابلس.
وقال جيش الاحتلال إن اثنين من جنوده جرحوا في المواجهات قرب البلدة.

وتتواصل مظاهرات ومواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في الكثير من مدن الضفة الغربية، وذكرت مؤسسات صحية فلسطينية أن أكثر من 16 فلسطينيا أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مظاهرات تضامنية مع غزة والقدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أمس أن 16 فلسطينيا أصيبوا خلال مظاهرات في مدينة الخليل، وأوضحت وزارة الصحة أن أحد المصابين من بلدة بيت أمر القريبة في وضع حرج، وذكر الهلال الأحمر أنه تعامل مع 3 إصابات أخرى بالذخيرة الحية في مدينة قلقيلية.

ومن بين عشرات الإصابات بالرصاص المعدني والمطاطي، أشار الهلال الأحمر إلى إصابة أحد المتظاهرين في عينه في بلدة حوارة القريبة من نابلس، إضافة إلى إصابتين بالرصاص الحي قرب نابلس.

جانب من مواجهات أمس بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مدينة الخليل (وكالة الأناضول)

كما شارك عشرات الشبان في مظاهرة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأغلقوا الشارع الرئيسي بحجارة وإطارات مشتعلة، غير أنه لم يبلغ عن إصابات.

اعتقالات

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 60 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، وأضافت المراسلة أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا على يد قوات الاحتلال بمختلف مناطق الضفة خلال 24 ساعة الماضية.

وصباح اليوم، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 3 إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، وذكرت شرطة الاحتلال -في بيان- أنها اعتقلت اليوم 3 فلسطينيين بالمنطقة نفسها.

وفي سياق متصل، أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أنّ نحو 100 ألف فلسطيني شاركوا في صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى صباح اليوم، وردد المشاركون هتافات منددة بممارسات الاحتلال في القدس والأقصى، كما رفعوا الأعلام واللافتات التضامنية مع قطاع غزة. وقد قامت قوات الاحتلال بانتشار واسع في أرجاء مدينة القدس.

وفي الخليل، أدى نحو 3 آلاف فلسطيني صلاة عيد الفطر بالمسجد الإبراهيمي وسط إجراءات أمنية مشددة، ودعا خطيب المسجد إلى نصرة المرابطين في الأقصى والمقاومين في قطاع غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الأربعاء الحداد وتنكيس الأعلام وإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بعيد الفطر واقتصارها على الطقوس الدينية، وذلك إثر سقوط شهداء في قطاع غزة والضفة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك (13 أبريل/نيسان الماضي) في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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