البث الحي
أخبار|العالم العربي

عيد الفطر الخميس في 15 دولة عربية

العديد من الدول الإسلامية راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب يوم الأربعاء (الجزيرة)
العديد من الدول الإسلامية راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب يوم الأربعاء (الجزيرة)
11/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202101:01 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الثلاثاء 15 دولة عربية أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/نيسان الماضي)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال الموافق 13 مايو/أيار الجاري).

وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن أعلنتا أيضا أن يوم الخميس هو أول أيام العيد، وكذلك مفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الأمر ذاته: مفتي مصر شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أيضا، أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الخميس أول أيام عيد الفطر، ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء.

من جهته، أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة متلفزة أن الخميس أول أيام العيد، ونفس الأمر أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في بيان، كما أعلن الشيخ الصادق الغرياني‎ مفتي ليبيا الأمر ذاته في بيان متلفز.

وعربيا، لم تصدر حتى الساعة (20:00 بتوقيت غرينتش) إفادات رسمية بشأن عيد الفطر من 7 دول، هي: الصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر، وسلطنة عمان، والجزائر، والمغرب.

وللعام الثاني على التوالي، يحل عيد الفطر في ظل استمرار جائحة كورونا، وتدابير احترازية مشددة تفرضها بعض الدول لأداء صلاة العيد.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

صحيا.. كيف تستعد للعيد؟

اقتربت تكبيرات العيد وانهمك الناس في التحضير لاستقباله وشراء الحاجيات التي ارتبطت به، وفي غمرة ذلك قد تقع في بعض الممارسات التي تعد ضارة بصحتك أنت وعائلتك، فما أبرزها؟

10/5/2021

على أبوابه.. ملابس العيد فرحة للأطفال هل ستغيب هذا العام عن منازل الأسر اللبنانية؟

يرتبط العيد لدى الأطفال بالعديد من الطقوس والتجهيزات، لا سيما شراء الملابس الجديدة، التي تعتبر أول مظاهر العيد بالنسبة لهم. يقومون بترتيب كل ما يكمل زينتهم عشية العيد، ليكونوا في أبهى حلة بهذا اليوم.

11/5/2021
المزيد من أخبار

إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وتعترض مسيرة للمقاومة وكتائب القسام تضرب تل أبيب بصواريخ جديدة

أعمدة الدخان تتصاعد فجر اليوم من غزة بعد تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية(الأوروبية)

إسرائيل ترفض مقترحا أمميا للتهدئة وحماس تشترط وقف اعتداءات الاحتلال

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أخفقت في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)

بأكثر من 230 صاروخا.. المقاومة تواصل قصف إسرائيل وغارات عنيفة على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة استهدف مقار أمنية وقادة من المقاومة (رويترز)

قيادي في "حماس": أبلغنا وسطاء التهدئة بأن على إسرائيل وقف عدوانها أولا

الرشق (يسار) وإلى جانبه هنية (وسط) ومشعل (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة (رويترز)

مسؤول أممي يتوقع حربا شاملة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن وتنديد تركي باكستاني باعتداءات إسرائيل

صدور بيانات مجلس الأمن يتطلب موافقة جماعية من كل أعضائه (الأناضول-أرشيف)

شاهد بالفيديو.. هكذا فعلت صواريخ المقاومة بتل أبيب وضواحيها

صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة أصابت مناطق في تل أبيب وضواحيها (الفرنسية)

سلاطين تنصّروا لحفظ عروشهم وآخرون سلّموا القدس مرتين وباعوا الأندلس بالتقسيط.. "صفقات التطبيع" الخاسرة في تاريخ المسلمين