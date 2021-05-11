اجتماع عربي طارئ بشأن المسجد الأقصى.. قطر: القصف الإسرائيلي على غزة اعتداء إجرامي مدان ومرفوض

بدأت قبل قليل الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

وترأس الاجتماع دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ويعقد عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن القصف الإسرائيلي على غزة أمس، الذي أوقع شهداء وجرحى مدنيين، اعتداء إجرامي مدان ومرفوض.

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فقال: ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته حيال الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقرارات الدولية.

من جانبه، دعا مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية لتحرك عاجل لحشد موقف دولي ضاغط على إسرائيل.

ويبحث الاجتماع الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك،

كما يبحث الاجتماع المخططات التي تهدف إلى الاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة التي في حي الشيخ جراح؛ في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها .

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع يهدف إلى إصدار موقف عربي حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى فورا.