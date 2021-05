"آخر ما كان يأمله الرئيس جو بايدن هو أن يضطر للتدخل في إدارة ملف الصراع العربي الإسرائيلي؛ خاصة ما يتعلق فيه بالجانب الفلسطيني"، بهذه الكلمات تحدث سفير عربي سابق في واشنطن للجزيرة نت.

وبايدن، الذي ورث واقعا جديدا أملته سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي انتهت بـ"اتفاقيات أبراهام"، التي طبعت علاقات إسرائيل بـ4 دول عربية؛ هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، في وقت لم يغير بايدن فيه قرارات ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والإقرار بسيادتها على مرتفعات الجولان السورية.

وتهتم إدارة بايدن منذ وصولها للحكم في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بقضيتين فقط من قضايا الشرق الأوسط؛ وهما ملف التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران، والتركيز على إيقاف الحرب في اليمن، وتجاهل بايدن ملف عملية السلام والعلاقات مع الفلسطينيين.

وأضاف السفير العربي، الذي رفض أن يُذكر اسمه "كانت آمال بايدن تركز على توسيع اتفاقيات أبراهام في محاولة لضم المزيد من الدول العربية إليها، الساعة الآن رجعت سنوات للوراء، بعد تطورات الساعات والأيام الأخيرة".

وتبنت إدارة بايدن، أمس الاثنين، موقفا أميركيا تقليديا ومتوقعا بإدانة الهجمات الصاروخية، التي ردت بها فصائل المقاومة الفلسطينية على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، في الوقت الذي حثت فيه واشنطن جميع الأطراف على التهدئة.

تجاهل مقصود من بايدن

لم يتوقع خبراء شؤون عملية سلام الشرق الأوسط أي انفراجة كبيرة في ملف التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو أن تقوم واشنطن بخطوات جادة للتوسط بين الطرفين.

وشاهد بايدن خلال ما يقرب من نصف قرن من العمل السياسي في واشنطن، سواء كسيناتور أو رئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أو نائب للرئيس، جهود الرؤساء الأميركيين التي انتهت كلها بالفشل في إقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وظهر تجاهل بايدن لملف عملية السلام في تسميته الأميركي من أصول لبنانية، هادي عمرو، في منصب صغير منسقا لملف عملية السلام بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، حيث لا يتمتع بصلاحيات أو سلطات ذات جدوى.

وفي الوقت الذي عين فيه الرئيس بايدن مبعوثين إلى إيران وليبيا والقرن الأفريقي واليمن، لم يرشح أي شخصية قيادية للتعامل مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي، كذلك لم يقم باختيار سفير في إسرائيل أو قنصل عام في القدس للفلسطينيين.

وغرد آرون ديفيد ميلر، المسؤول السابق عن سلام الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، بالقول إنه "مع انشغال بايدن بقضايا أخرى، ومع عدم قدرة الرئيس عباس على السيطرة على أعمال الفلسطينيين في القدس، ناهيك عن صواريخ حماس، أصبحت إسرائيل وحماس فقط صُنّاع القرار الرئيسين في هذه الجولة، وهذا ليس شيئا جيدا".

With Biden Adm preoccupied; Abbas unable or unwilling to control actions of Palestinians in Jerusalem, let alone Hamas rockets, Israel and Hamas become key decision makers in the intensity and length of this round. And that is not an uplifting thought. — Aaron David Miller (@aarondmiller2) May 10, 2021

واستغرب مارتن إنديك، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ومبعوث عملية السلام في عهد أوباما، عدم تعيين سفير لإسرائيل وقنصل للفلسطينيين، وغرد إنديك بالقول "قد لا نحتاج إلى مبعوث؛ لكن بالتأكيد وعلى وجه السرعة نحتاج إلى سفير في إسرائيل وقنصل عام هناك، يمكنه التعامل مع الفلسطينيين. أنا لا أفهم لماذا يستغرق البيت الأبيض كل هذا الوقت، ولا أحد يبدو قادرا على تفسير ذلك".

It doesn’t need an envoy but it does urgently require an ambassador in Jerusalem and a consul general there who can deal with the Palestinians. I don’t understand why it’s taking the White House so long and nobody seems able to explain it. https://t.co/ZpjQXZ0hjb — Martin Indyk (@Martin_Indyk) May 10, 2021

من ناحية أخرى، ومنذ وصوله للحكم، أحجم بايدن عن اتخاذ بعض الخطوات التي كان الجانب الفلسطيني يأمل أن يتخذها كإعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس التي أغلقها ترامب، وخلافا لما قام به الرئيسان السابقان دونالد ترامب وباراك أوباما، لم يخطط بايدن لعقد أي مؤتمر للسلام، أو إطلاق عملية سلام في المستقبل كما فعل سلفه بيل كلينتون.

بايدن ليس محايدا

وانتقد البروفيسور شبلي تلحمي، الأستاذ بجامعة ولاية ميريلاند والخبير بـ"معهد بروكينغز" (Brookings Institution) بواشنطن موقف بايدن، وقال في تغريدة له "لا يستطيع بايدن أن يستمر هكذا، فالسلبية في مواجهة انتهاك حقوق الإنسان في القدس تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر، فالولايات المتحدة ليست متفرجة في الصراع، إنها جزء لا يتجزأ من القوى، التي تضر بشكل غير عادل بأحد الطرفين لصالح الطرف الآخر، وذلك يجعل السلام أكثر بعدا وصعوبة".

Biden cannot sit this one out: Passivity in face human rights violation in Jerusalem directly implicates US: US is not a bystander in the conflict; it is part and parcel of the asymmetry of power that unfairly hurts one side in favor of the other, while making peace more remote. pic.twitter.com/HnvbgqxcnF — Shibley Telhami (@ShibleyTelhami) May 10, 2021

كما لم يسلم موقف بايدن من هجوم بعض قيادات التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة إلهان عمر.

وغرد ساندرز منتقدا موقف إدارة بايدن بالقول "يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث بقوة ضد العنف، الذي يمارسه المتطرفون الإسرائيليون المتحالفون مع الحكومة في القدس الشرقية والضفة الغربية، وأن توضح أن عمليات إخلاء الأسر الفلسطينية يجب أن تتوقف".

The United States must speak out strongly against the violence by government-allied Israeli extremists in East Jerusalem and the West Bank, and make clear that the evictions of Palestinian families must not go forward. — Bernie Sanders (@SenSanders) May 8, 2021

من جانبها، اعتبرت النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، في تغريدة لها أن "الضربات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي. والفلسطينيون يستحقون الحماية، وعلى عكس إسرائيل، لا توجد برامج للدفاع الصاروخي، مثل القبة الحديدية، لحماية المدنيين الفلسطينيين. من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع عيد المسلمين".

Israeli air strikes killing civilians in Gaza is an act of terrorism. Palestinians deserve protection. Unlike Israel, missile defense programs, such as Iron Dome, don’t exist to protect Palestinian civilians. It’s unconscionable to not condemn these attacks on the week of Eid. https://t.co/vWWQfMqBkT — Ilhan Omar (@IlhanMN) May 10, 2021

كما علق خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين وإسرائيل بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، على لقطات احتفال آلاف من الشباب اليهودي المتشدد خلف حائط البراق ابتهاجا بقضف مناطق في غزة واشتعال النيران داخل الحرم المقدسي، موجها كلمة إلى إدارة بايدن، قائلا "إن التزامكم الحديدي، الذي لا يتزعزع تجاه إسرائيل، يمتد إلى هذا أيضا ويوفر غطاء لما نراه".

Your iron clad, unshakeable, unbreakable commitment to Israel extends to and provides cover for this too. https://t.co/e3yJ9w047I — Khaled Elgindy (@elgindy_) May 11, 2021

وحذر الجندي قبل أسبوع في مقال بموقع "فورين بوليسي" (Foreign Policy) "من اندلاع أعمال عنف واسعة بعد فشل واشنطن في إدانة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وأن رد فعل واشنطن على أعمال العنف من المستوطنين واليمينيين المتطرفين الإسرائيليين كان صامتا بشكل ملحوظ".