إسرائيل تغلق معبر بيت حانون حتى إشعار آخر

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز"، مع قطاع غزة، بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه تقرر "إغلاق معبر إيريز، ما عدا مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، ابتداء من الآن وحتى إشعار آخر".

وأضاف "يأتي هذا القرار في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما يشكل انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية".

ويصل معبر بيت حانون "إيريز" بين إسرائيل وقطاع غزة، ويستخدم لعبور الأفراد.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار، دوّت في تجمعات إسرائيلية بمنطقة غلاف قطاع غزة.

وقال في تغريدة له على تويتر، إن الصافرات دوت في مدينة سديروت، وتجمعات إسرائيلية أخرى. ولم يورد الجيش تفاصيل إضافية، حول أسباب إطلاق الصافرات.

وكان الجيش قد أعلن مساء أمس الأحد، أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، وأنه رد على ذلك بقصف أهداف في القطاع. ولم يعلن أي فصيل فلسطيني على الفور تبني عملية إطلاق الصواريخ.

وأول أمس السبت، جددت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تحذيرها لإسرائيل في حال "عدم وقف عدوانها على القدس والمسجد الأقصى".

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في بيان له، "نحيي صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، ونقول لهم إن قائد أركان القسام محمد الضيف، وعدكم ولن يخلف وعده".