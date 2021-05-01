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لتحديهم الاحتلال.. مفتي سلطنة عمان يحثّ على الدعاء لأهل القدس وغزة

وصف مفتي سلطنة عمان المقدسيين الذين تصدوا لاعتداءات الاحتلال الأخيرة في المدينة المحتلة، بـ"أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف".

عُرف مفتي سلطنة عمان في الفترة الأخيرة بمواقفه المناهضة للتطبيع مع إسرائيل أو التهاون في الدفاع عن الأقصى (مواقع التواصل)
عُرف مفتي سلطنة عمان في الفترة الأخيرة بمواقفه المناهضة للتطبيع مع إسرائيل أو التهاون في الدفاع عن الأقصى (مواقع التواصل)
30/4/2021

حثّ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي -في تغريدة أمس الجمعة- المسلمين على الدعاء لأهالي القدس وغزة في تصديهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المحتلة، ولا سيما في الحرم القدسي الشريف.

ووصف الشيخ الخليلي المقدسيين بـ"أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف"، كما وصف أهل غزة بـ"أبطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال".

وعُرف عن مفتي السلطنة في الفترة الأخيرة إبداء الرأي في قضايا سياسية كبرى، وخصوصا ما يتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى، ومناهضة تطبيع دول عربية مع إسرائيل.

وقد أثارت تغريدة مفتي سلطنة عمان تفاعلا كبيرا من آلاف المغردين، سواء بالتعليق أو الإعجاب أو إعادة التغريدة.

ومنذ بداية شهر رمضان وعلى امتداد 12 يوما، احتج الشباب المقدسي في محيط باب العامود (أحد أبواب البلدة القديمة) وفي مناطق أخرى شرقي القدس، رفضا للإجراءات الإسرائيلية التي تزامنت مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان، وحاول الاحتلال من خلالها تغيير ملامح مدرج باب العامود ومنع المقدسيين من التجمع فيه.

وقد اعتقلت شرطة الاحتلال عشرات الشبان الفلسطينيين، وجرحت آخرين خلال المواجهات، وفي يوم الأحد الماضي أزال الشبان الفلسطينيون الحواجز بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية عزمها إزالتها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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