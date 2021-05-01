تركيا ترحب.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين قرغيزستان وطاجيكستان

توصلت قرغيزستان وطاجيكستان اليوم، السبت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد توتر ساد بين البلدين منذ الخميس؛ بسبب نزاع حدودي، فيما احتشد الآلاف في العاصمة القرغيزية (بشكيك) مطالبين الحكومة بتسليحهم للذهاب إلى الحدود لقتال القوات الطاجيكية.

وجاء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، عقب اجتماع بين رئيسي مجلس الأمن القومي القرغيزي، كامتشبيك تاشييف، والطاجيكي، صاي مؤمن ياتيموف، في مدينة باتكين القرغيزية، سبقته مباحثات هاتفية بين رئيسي البلدين.

وفي كلمة عقب الاجتماع، قال تاشييف إن البلدين وافقا على بروتوكول من 4 مواد بخصوص ترسيم الحدود بين البلدين. مضيفا أن الشعبين القرغيزي والطاجيكي "يعيشان في ظل أزمة صعبة جدا" مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على ضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل، وعودة الجنود إلى ثكناتهم".

بدوره، أعرب ياتيموف عن أمله في تطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل. وأبدى ثقته في "حل الخلافات بين البلدين في أسرع وقت، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة"، راجيا عدم وقوع "مآسٍ" مماثلة على الحدود في المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عن مباحثات هاتفية بين الرئيسين القرغيزي صدر جباروف، ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمانوف، ناقشا خلالها تطبيق الهدنة التي أعلنت منذ بداية المعارك، الخميس، على أمل تثبيت وقف إطلاق النار الهش، الذي أعقب أسوأ اشتباكات حدودية بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى منذ استقلالهما عام 1991.

ترحيب تركي

ورحب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بتوصل قرغيزستان وطاجيكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد التوتر الذي ساد بين البلدين بسبب النزاع الحدودي.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن جاويش أوغلو أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين، والقرغيزي رسلان قزاقباييف. وأعرب جاويش أوغلو عن تمنياته "بحل المشكلة بين البلدين الشقيقين بالوسائل السلمية، مؤكدا أن تركيا ستقدم الدعم المطلوب". كما رحب بتوقيع البلدين اتفاق وقف إطلاق النار.

توتر

وقبل ساعات من إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار اتهمت قرغيزستان جارتها طاجيكستان بإطلاق النار على مدنيين في منطقة باتكين الحدودية في مقاطعة ليليك (جنوب غرب البلاد)، كما أعلنت لجنة الأمن القومي القرغيزية في بيان لها أن الجيش الطاجيكي يحرك قواته بالقرب من الحدود، ويطلق النار بانتظام على السيارات على طريق متنازع عليه. واتهمت بشكيك جارتها أيضا بقطع طريق إستراتيجي يربط جيب فوروخ الطاجيكي ببقية أنحاء البلاد.

كما أعلنت قرغيزستان الحداد الوطني اليوم السبت وغدا الأحد، وأفادت بأن نحو 30 عقارا دمُّر خلال الاشتباكات، في وقت تجمع آلاف المواطنين القرغيزيين أمام مقار رسمية في العاصمة (بشكيك) اليوم مطالبين الحكومة بتسليحهم ليقاتلوا على الحدود؛ لكن لجنة الأمن القومي أعلنت في بيان لها رفض هذا الطلب تفاديا لـ"عواقب وخيمة".

والخميس الماضي اندلعت مناوشات بين الجانبين، وأعلنت مصادر قرغيزية أن طاجيكيين فتحوا النار على نقاط حدودية، وردا على ذلك استولت قوات قرغيزية على نقطة حدودية مع طاجيكستان.

وعقب ذلك، قال مجلس الأمن القومي القرغيزي -في بيان- إن قوات بلاده سيطرت على نقطة حدودية ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية، وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية قرغيزية. وأسفر القتال خلال 3 أيام عن سقوط 33 قتيلا وإصابة 134 آخرين من الجانب القرغيزي، ومقتل 8 مواطنين وإصابة أكثر من 90 من الجانب الطاجيكي.

الجدير بالذكر أنه لم يتم ترسيم أجزاء كبيرة من الحدود بين دول آسيا الوسطى منذ تفكك الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991، ما تسبب في توترات عرقية متكررة تفاقمت بسبب السعي إلى إدارة المياه خصوصا حول وادي فرغانة الخصب، الذي تتقاسمه الدولتان مع أوزبكستان، وثمة نزاع حول أكثر من ثلث الحدود القرغيزية الطاجيكية الموروثة من الحقبة السوفياتية.