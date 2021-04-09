المنافسة الإستراتيجية.. مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي لمواجهة التوسع الصيني

تقديم مشروع قانون لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين لأميركا يمثل توافقا نادرا داخل الكونغرس الذي يشهد عادة انقساما بين الجمهوريين والديمقراطيين.

قدم أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى السماح لواشنطن بمواجهة التحديات التي تشكلها الصين، وتنامي نفوذها العالمي، وذلك عن طريق الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم مساعدات أمنية، والاستثمار في محاربة المعلومات المضللة.

ففي توافق نادر داخل الكونغرس -الذي يشهد عادة انقساما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي- قدم الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، ونائبه الجمهوري جيم ريسش أمس الخميس مشروع قانون يسمى "قانون المنافسة الإستراتيجية" والذي يسعى إلى تحديد إطار إستراتيجي للعلاقات مع الصين.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ "محاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الإستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل إستراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي، تتيح لبلادنا أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي".

ويعالج مشروع القانون -والذي يقع في 280 صفحة- ملفات المنافسة الاقتصادية مع الصين، وأيضا جوانب تتعلق بالقيم الإنسانية والديمقراطية، وذلك من قبيل فرض عقوبات على بكين بشأن التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة، ودعم الديمقراطية في هونغ كونغ.

ويصف مشروع القانون العقوبات بأنها "أداة قوية" بتصرف الولايات المتحدة، ويعبر عن القلق لأن الحكومة "لم تطبق بالكامل" الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.

الأمن البحري

ويوصي أصحاب مشروع القانون بتخصيص 450 مليون دولار بين عامي 2022 و2026 لفائدة مبادرة الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي، والبرامج المرتبطة بهذه المبادرة.

ففي السنوات الأخيرة، تصاعد التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية. يضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك القمع في هونغ كونغ، والاعتقالات الجماعية لأفراد أقلية الإيغور.

وتنفي الصين الاتهامات الأميركية بشأن سرقة الملكية الفكرية وانتهاك حقوق الإيغور، وتتهم بالمقابل واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق متصل، أضافت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس 7 شركات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركمبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات، وذلك لأن واشنطن تعتبرها تهديدا للأمن القومي الأميركي. وبموجب هذه العقوبات، سيتعيّن على الشركات المدرجة الحصول على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.