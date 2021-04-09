قصر بكنغهام يعلن وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصر بكنغهام اليوم وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية صباح الجمعة في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.

وقال القصر في بيان إن الملكة تعلن "ببالغ الحزن وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

وأضاف البيان أن الأمير فارق الحياة "في سلام صباح اليوم في قصر وندسور، وستصدر المزيد من الإعلانات في حينها، وتنعى العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده".

وكان الأمير فيليب قد أدخل المستشفى احترازيا بعد وعكة صحية، وعكست الصحف البريطانية الصادرة قلقا بشأن صحته، لكنها سعت إلى أن تكون مطَمئنة.

يشار إلى أن الأمير فيليب اعتزل الحياة العامة في أغسطس/آب 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف التزام عام رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952، ويواصل أحيانا مرافقة الملكة في بعض الإطلالات.

وولد فيليب -المنحدر من أصول ملكية يونانية ودانماركية- في جزيرة كورفو اليونانية على طاولة مطبخ في العاشر من يونيو/حزيران 1921.

وفي سن 18 شهرا، تم تهريبه على سفينة بريطانية مع أهله وشقيقاته الأربع، وقت الإطاحة بعمه ملك اليونان.

وكان عمره 18 عاما عندما التقى للمرة الأولى الشابة إليزابيث، التي كانت عمرها في ذلك الوقت 13 عاما، قبل زواجهما سنة 1947، والذي أثمر 4 أبناء: تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.