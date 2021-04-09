انتقد مبادرتها لحل خلاف الفشقة.. مالك عقار: الإمارات تريد تقسيم أرض السودان مناصفة مع إثيوبيا

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار إن "الإمارات التي تقع خلف البحار تريد توزيع وتقسيم أرض السودان مناصفة مع إثيوبيا".

وخلال ندوة في العاصمة السودانية الخرطوم، وجّه عقار انتقادات شديدة اللهجة للمبادرة الإماراتية لحل قضية الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" (Sudan Tribune) عن عقار قوله إن محاولة الإمارات تقسيم منطقة "الفشقة" بين السودان وإثيوبيا مرفوضة، مشددا على أن "الفشقة" أرض سودانية لا تقسم.

يذكر أن الحكومة السودانية لم تكشف -حتى الآن- عن مضمون المبادرة الإماراتية الخاصة بالأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وتستولي جماعات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في "الفشقة" بعد طردهم منها بقوة السلاح، وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه "العصابات"، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.

وبعد غياب استمر نحو 25 عاما، أعاد الجيش السوداني في 30 مارس/آذار الماضي انتشاره في المنطقة المذكورة.