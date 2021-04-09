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أخبار|تايوان

واشنطن تعلن مراقبتها "عن كثب" الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان

وزارة الخارجية الأميركية كشفت أنها تعتزم "تسهيل" الاتصالات بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم التايوانيين

تايوان اشتكت من دخول طائرات صينية أجواءها وعبّرت عن استعدادها للقتال حتى النهاية (رويترز)
تايوان اشتكت من دخول طائرات صينية أجواءها وعبّرت عن استعدادها للقتال حتى النهاية (رويترز)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202111:51 PM (مكة المكرمة)

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان، ووصف تصرفات الصين الأخيرة بأنها "قد تزعزع الاستقرار".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين "لقد عبّرنا بوضوح عن مخاوفنا وقلقنا سرا وعلنا، مخاوفنا المتزايدة بشأن عدائية الصين حيال تايوان".

وردت بالقول لدى سؤالها عن قلق واشنطن من احتمال غزو صيني لتايوان "لقد شهدنا تزايدا مقلقا في الأنشطة العسكرية الصينية في مضيق تايوان، وهو أمر نعتقد أنه قد يزعزع الاستقرار".

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أنها تعتزم "تسهيل" الاتصالات بين المسؤولين الأميركيين والمسؤولين التايوانيين، متحدية بذلك الضغط الصيني في خضم التوتر بين القوتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن "هذه القواعد الجديدة تخفف التعليمات بشأن الاتصالات مع تايوان، بما يتماشى مع علاقاتنا غير الرسمية".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (الفرنسية)

استفزازات جوية

وقالت وزارة الدفاع في تايوان إن 11 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها الجمعة، ومن بينها 8 مقاتلات حربية.

وتشكو تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها، من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، التي تتركز في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي قريبا من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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