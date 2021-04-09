غارات للتحالف على مأرب.. قصف حوثي لمطار أبها والسعودية تعلن تدمير مسيرة

قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، في حين أعلن الحوثيون قصف مطار أبها (جنوب غربي السعودية) بطائرة مسيرة.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على "موقع حساس" بمطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة من نوع "قاصف كي 2".

وفي وقت سابق أمس، قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيّرة مرابض طائرات حربية في مطار جازان (جنوبي السعودي).

وقال يحيى سريع -عبر تويتر- إن الاستهداف يأتي ردا على استمرار "العدوان والحصار" على اليمن، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان.

وأضاف التحالف أن الإجراءات اللازمة تتخذ لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

🔴 عاجل | #مأرب: 4 غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية صرواح وغارة في مديرية مدغل#اليمن — المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllah_MC) April 9, 2021

غارات على مأرب

وفي محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف شن غارات على مديريتي صرواح ومدغل.

كما قالت مصادر عسكرية في اليمن إن اشتباكات -وصفتها بالعنيفة- تجددت بين القوات الحكومية والحوثيين غربي المحافظة.

وأضافت أن القوات الحكومية صدت هجوما للحوثيين في جبهة "الكَسّارة" حاولوا من خلاله استعادة مواقع خسروها أخيرا، في حين لم يصدر من جانب جماعة الحوثي أي تعليق بشأن التطورات الميدانية في مأرب.