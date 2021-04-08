أزمة دبلوماسية بسبب كرسي.. تركيا تستدعي سفير إيطاليا وتندد بتصريحات "مسيئة" لأردوغان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس أن بلاده تدين بشدة التعليقات "القبيحة" لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع.

وكان دراغي قد قال إن من الضروري التعامل بصراحة مع "الطغاة". وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن وزارة الخارجية استدعت السفير الإيطالي لدى أنقرة بسبب تلك التعليقات.

وأدان جاويش أوغلو التصريحات "الشعبوية غير المقبولة" لرئيس الوزراء الإيطالي.

وكانت فون دير لاين فوجئت عندما جلس شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في قصره الرئاسي يوم الثلاثاء.

وفي مقطع مصور للواقعة وقفت رئيسة المفوضية لبرهة وأتت بحركة تنم عن دهشتها قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسيين.

مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده استقبلت الوفد الأوروبي وفق ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول بين الطرفين (الأناضول)

تركيا تتهم

وحمّلت تركيا الخميس الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي بشأن ترتيبات الجلوس التي أدت إلى ترك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا دون مقعد للحظات خلال لقاء الرئيس أردوغان.

ونددت تركيا بـ"اتهامات جائرة" في حقها، مؤكدة أن ترتيبات الجلوس اقترحها الجانب الأوروبي.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي إن "مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت، إذ إن ترتيب المقاعد تم بطلب منهم. وقد التقت إدارتا البروتوكول من الطرفين قبل الاجتماع وتم احترام مطالبهم". وصرح بأن "الاتهامات ضد تركيا جائرة".

لكن دائرة البروتوكول في المجلس الأوروبي أوضحت الخميس أنه لم يسمح لها بالوصول مسبقا إلى القاعة التي استضافت الاجتماع.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تعرف كيف تتبع البروتوكول الدبلوماسي وأنها كانت تنفذ ما تم الاتفاق عليه مع وفد بروكسل.

وقال إن "تركيا دولة راسخة الجذور وهذه ليست المرة الأولى التي نستقبل فيها قادة أجانب على كل المستويات".

وأضاف "اللقاءات وخاصة في تركيا تعقد ضمن إطار قواعد البروتوكول الدولي وحسن الضيافة التركية".