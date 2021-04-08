تباينت ردود فعل المصريين على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بشأن سد النهضة، وذلك تبعا لتباين فهمهم لمغزى ما جاء في هذه التصريحات بشأن التصرف في مواجهة الموقف الإثيوبي الذي تصفه القاهرة بالمتعنت.

وانقسم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فريقين، رأى أولهما أن السيسي واصل ما اتجه إليه مؤخرا من تعبير عن موقف حازم من سد النهضة، مستندين إلى جملة "كل الخيارات مفتوحة" التي ذكرها في تصريحاته، بينما ركز الفريق الآخر على ما اعتبره تراجعا من السيسي ظهر من خلال حديثه عن عواقب وخيمة للحروب، مذكرا بنكسة 1967 وقبلها حرب اليمن عام 1962 وتأثيرهما السلبي على مصر.

وخلال تصريحاته التي جاءت خلال افتتاح "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"، قال السيسي إن التعاون والاتفاق أفضل للجميع، داعيا إلى معرفة عواقب المواجهات العسكرية، ومذكرا بالمواجهات العسكرية في العراق وتأثيرها عليه.

ووجه السيسي رسالة "للأشقاء" في إثيوبيا قائلاً "بلاش مرحلة إنك تمس نقطة مياه من مصر.. الخيارات كلها مفتوحة.. التعاون أفضل"، مؤكدا أن قلق المصريين مبرر فيما يخص المياه، وموضحا أنه لم يغير حديثه عن حق إثيوبيا بالتنمية لكن بشرط ألا يمس حقوق مصر المائية.

عاجل | #السيسي يقول إن التعاون والاتفاق أفضل للجميع بقضية #سد_النهضة داعيًا الجميع لمعرفة عواقب المواجهات العسكرية pic.twitter.com/sd5Icf36qP — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 7, 2021

عاجل | #السيسي: أقول للأشقاء في #إثيوبيا لا نريد أن نصل إلى مرحلة أن تُمَّس نقطة مياه من #مصر لأن الخيارات كلها ستكون مفتوحة pic.twitter.com/LyX8oJQnBg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 7, 2021

مؤيدو السيسي أشادوا بتصريحاته وتهديده بأن كل الخيارات مفتوحة، ورأوا أنها تؤكد ثبات موقفه من المساس بأمن مصر المائي.

واعتبر بعضهم التصريحات بمثابة فرصة أخيرة لإثيوبيا لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، وإبراء للذمة أمام المجتمع الدولي، ورسالة للعالم بأن الحل العسكري المصري قد اقترب.

مصر ماشية بالأصول لحد أخر نفس … كل الخيارات مفتوحة – ننسق مع أشقائنا في السودان وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي

مصر دايما عداها العيب ✋🏻🇪🇬 — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) April 7, 2021

#السيسي

الرغبه المستميته من الجماعه اياها فى ضرورة خوض مصر لحرب ضد سد النهضه مش مريحانى …اصل يعنى الخونه اللى معندهمش وطنيه بربع جنيه دول مش هينادوا بحاجه الا اذا كانت ضد الوطن ..وده من المسلمات عندى …فى حاجه غلط وعموما إن غدا لناظره قريب … — samy443 (@ahmedsamyelgam1) April 7, 2021

#السيسي

اللى عمله ربنا مش هيغيىره البشر يسلم لسانك ياريس👏👏.

عميق اووى الرئيس❤️🇪🇬 — Eman Allam (@EmanAllam123456) April 7, 2021

خروج الرئيس اليوم مقصود

وتصريحه لاثيوبيا بان جميع الخيارات مفتوحه يعني اننا اقتربنا من ساعة الصفر 🇪🇬

اللهم سدد رمينا

لم نكن يوما عبر تاريخنا دعاه حرب اما وقد فرضت علينا فنحن لها والتاريخ شاهد ودليل يا ام احمد خلي النتن ينفعك 👌

مصر قادره بحول الله وقوته 💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬🙏 — 🦅SalahElhosiny🇪🇬 (@Salah14719653) April 7, 2021

#السيسي – نتعاون مع بعض أحسن

– الخيارات كلها مفتوحه

-نتعاون مع بعض أحسن

– المنطقة كلها لازم تدرك نتيجة المواجهة

– نتعاون مع بعض أحسن

– الحضارة دى قديمة وهتستمر

– نتعاون مع بعض أحسن

– اللى خلقه ربنا مش هيغيره البشر

– نتعاون مع بعض أحسن رسالة رئيس مصر للمنطقة مش بس لاثيوبيا pic.twitter.com/j559dHtinu — Ahmed Said (@ASaidOfficial) April 7, 2021

مصر في الخمس سنين اللي فاتوا ، درست هيكل السد ، ونقاط ارتكازه ، ونقاط ضعفه ، وخطة تدميره او تحيدة او السيطرة معدة سلفاً بأدق التفاصيل ، ودرست حتى الآثار الجانبية المترتبة على تدميره من الناحية الجيولوجية والجيواستراتيجية ، ويجي رئيس وزراء إثيوبيا يقولك جميع الخيارات مفتوحه ! pic.twitter.com/23qi6mTK2N — ١٠٠مليون مصري (@HnbnyB) April 7, 2021

تهديد جديد من السيسي لإثيوبيا

🤚الخيارات كله مفتوحه لو مسيتم نقطه مياه

👈 المواجهه هتكلفكم كتير جدا"

🤚 ال عمله ربنا مش هتغيروه

👈 خلينا نتعاون أفضل لكم ولنا#السيسى تكمله الفيديو بقناتيhttps://t.co/ej9H949Su4 pic.twitter.com/PDGqEgIMSn — تحيا مصر دائما (@HAREDY______7) April 7, 2021

في المقابل، رأى المعارضون أن حديث السيسي عن تكاليف المواجهات العسكرية يعد تراجعا واضحا عن تصريحاته السابقة التي أعلن فيها أن المساس بالمياه خط أحمر، وأن تأثير التعدي على المياه سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بالكامل.

وقال بعض المعلقين إن على السيسي أن يتذكر أنه هو نفسه أهم أسباب تعنت إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ مقابل وعد شفهي لا قيمة له من رئيس الوزراء الإثيوبي.

#السيسي من كام يوم: مياه النيل خط أحمر واللي عاوز يجرب يقرب.

السيسي اليوم: أنتم شوفتوا حرب 67 وإزاي كانت نتائجها!

يعني انسوا أي حل عسكري لأزمة السد حتى لا تتكرر النكسة

هذا لعنة على #مصر

رحم الله الرئيس الشهيد #محمد_مرسي الذي سخروا منه عندما قال: أي قطرة ماء ثمنها دماؤنا — سمير العركى (@s_alaraki) April 7, 2021

تصريحات #السيسي اليوم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه جزء من #المؤامرة واعتقد انه لم يعد لدينا وقت للتعليق على هذا #الهراء الذي خرج به و #الشعب يغلي والحل بيد #الجيش و #المؤسسات السيادة و #التاريخ سيحاسب الجميع — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) April 7, 2021

السيسي في خطاب الضعف والهوان: فيه رب مطلع!

انت امبارح كنت فرعوني.. واليوم فيه رب مطلع؟!

ومنك لله يا أناني؟.. ويا جبار خاف الله.. بصوت فؤاد المهندس في سك على بناتك! — سليم عزوز (@selimazouz1) April 7, 2021

⛔ أفتح الميادين يا سيسي علشان نديك تفويض وأمر بالتعامل الحازم مع التعنت الأثيوبي و منع التعطيش المحتمل للمصريين!!!#سد_النهضة#السيسى #صباح_الخير — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 7, 2021

مصدر حكومي سابق:

مستشارة اﻷمن القومي،ومختصين بالمخابرات والخارجية والدفاع والري،حذروا #السيسي قبل توقيع الاتفاق مع #اثيوبيا بأنه سيضعف موقف مصر،وإقرار ببناء #سد_النهضة دون أي ضمانات أو التزامات،لكنه قرر أنه سيوقع الاتفاق،ويستطيع التأثير الشخصي على المسؤولين والرأي العام الإثيوبي — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) April 7, 2021

دا بتاع صلصه وخيار مش بتاع حرب #السيسي pic.twitter.com/4ttUP2ena0 — عاصم بن ثابت (@STZMYMp4146x9af) April 7, 2021

من افسد شيئ فاعليه باصلاحه وكمان لاتعبث فيما لا يخصك وأنت اعطيت لنفسك الحق بأن تذهب إلى هناك وتوقع ورقة المبادئ الحجه بتاعتهم لسرقة الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل فإذا أنت من افسدت وانت من اعطيت وانت الذى يجب عليك أن تصلح ما افسدته بغبائك وإلا ستكون على البادى تدور ال #السيسي — شيخ العرب (@199wr6DXSQKItMn) April 7, 2021

راح وقع على شرعية بناء السد وخلى ميت بنك يتسابق على مشروع كان مش لاقي حد يموله وجاي بعد جريمته يقول ٢٥ يناير السبب؟ يا عم اختشي بقى واحترم عقول الناس اللي مش هتسيبك من غير حساب.هي الثورة هي اللي وقعت الاتفاق يا مدلسين يا كذابين؟ هي الثورة هي اللي جت قالت لنا خلاص بقى ده اصله حلف؟ — Amr Waked (@amrwaked) April 7, 2021

#السودان بدأ بيخزن مليار متر مياه تحسبا للملئ الثاني للسد و #السيسي بيوجه المواطنين للحفاظ علي كل نقطة مياه هما الإثنين سلموا بإن #السد هيتبني خلاص وان هما مش قادرين علي حفظ مياهنا ونيلنا وان #اثيوبيا فرضت ارادتها عليهم واحنا عليناان نتعامل مع الوضع ونخزن ونحافظ علي مالدينا ؟ — M.Z (@79kwmfovpODVDBQ) April 7, 2021

وكان الرئيس المصري قال قبل أيام، إن أخذ قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وسيقابله رد مزلزل يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة بكاملها، وأنه لا أحد يتصور أنه بعيد عن قدرة مصر.

وقالت الخارجية المصرية، إن اجتماعات كينشاسا -التي انطلقت السبت الماضي- لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة، واتهمت إثيوبيا برفض كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض، كما قالت إنها رفضت مقترح السودان الذي أيدته القاهرة لتشكيل لجنة رباعية للوساطة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الجانب الإثيوبي متعنت ويعيق أي جهد، وأن مصر والسودان قدما كثيرا من المرونة في المفاوضات، مشيرا إلى أن القاهرة والخرطوم ستتجهان نحو أطراف دولية.

في المقابل، تمضي إثيوبيا قدما في خططها لإكمال بناء وتشغيل السد وفقا لاتفاق المبادئ، وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن بلاده مضت قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة، وترفض مساعي مصر والسودان لدخول وسطاء دوليين على خط الأزمة، كونه إجهاضا لدور الاتحاد الأفريقي ومحاولة لعرقلة استكمال سد النهضة.