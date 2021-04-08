الدوحة.. وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وقالت الخارجية القطرية إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.

وبدأ البرهان زيارته للدوحة أمس الأربعاء، وتستمر يومين، وهي الزيارة الأولى له إلى قطر منذ أن تولى مهام منصبه في أبريل/نيسان 2019.

كما التقى البرهان في الدوحة ممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات القطرية العاملة بالسودان وغرف التجارة، وأشاد بالاستثمارات القطرية، وتعهد بتذليل الصعاب التي تواجهها في السودان، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.