البث الحي
أخبار|قطر

الدوحة.. وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

اللقاء استعرض العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الاستثمار (وكالة الأنباء القطرية)
اللقاء استعرض العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الاستثمار (وكالة الأنباء القطرية)
8/4/2021

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وقالت الخارجية القطرية إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.

وبدأ البرهان زيارته للدوحة أمس الأربعاء، وتستمر يومين، وهي الزيارة الأولى له إلى قطر منذ أن تولى مهام منصبه في أبريل/نيسان 2019.

كما التقى البرهان في الدوحة ممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات القطرية العاملة بالسودان وغرف التجارة، وأشاد بالاستثمارات القطرية، وتعهد بتذليل الصعاب التي تواجهها في السودان، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق: اليونان تريد نهب المساحات المائية الخاصة بليبيا ومصر

رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق: اليونان تريد نهب المساحات المائية الخاصة بليبيا ومصر (فيديو) (الجزيرة)

الأشعل: إثيوبيا تهين مصر والسودان وستقضي على الدولتين

الأشعل: إثيوبيا تهين مصر والسودان وستقضي على الدولتين (الجزيرة)

القوات الأميركية في العراق.. عددها مجهول ولا موعد محددا لخروجها من البلاد

قوات أميركية خلال انتشارها السابق في قاعدة عسكرية شمال العراق (رويترز)

أعلن رفضه للانقلاب.. مَنع سفير ميانمار من دخول سفارة بلاده في لندن

سفير ميانمار خارج سفارة بلاده في لندن (رويترز)
الأكثر قراءة

اختراق أجنبي لقصر قرطاج وتآمر على الحكومة.. ما قصة التسريبات التي هزت تونس؟

الفخفاخ (يسار) قدم استقالته للرئيس التونسي مستبقا إجراءات بسحب الثقة عنه في البرلمان (رويترز)

تحميك من الأمراض وتخلصك من السمنة.. الدهون بريئة من زيادة الوزن

تعمل الدهون على زيادة التمثيل الغذائي (بيكسابي)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

بوسيدون.. سلاح روسي رهيب ينتج عنه تسونامي إشعاعي مدمر

بوتين في زيارة لأحد مصانع الأسلحة الروسية المتطورة (رويترز)