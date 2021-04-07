البث الحي
أخبار|عراق

فصائل عراقية تهدد بتوجيه ضربات للقوات الأميركية إذا لم تحدد موعدا للانسحاب

يأتي التهديد قبل ساعات من انعقاد الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والذي سيركز على مناقشة التعاون العسكري في "مكافحة الإرهاب".

قوات أميركية في أحد القواعد العسكرية شمالي العراق (رويترز - أرشيف)
قوات أميركية في أحد القواعد العسكرية شمالي العراق (رويترز - أرشيف)
7/4/2021

هددت فصائل عراقية مسلحة بتوجيه ضربات كبيرة ودقيقة للقوات الأميركية في البلاد، إذا لم تعلن بغداد وواشنطن موعدا واضحا لانسحاب تلك القوات.

جاء ذلك في بيان لـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم فصائل مسلحة، وعلى رأسها كتائب "حزب الله" العراقي وعصائب "أهل الحق" وكتائب "سيد الشهداء"، وحركة "النجباء".

ويأتي هذا التهديد قبل ساعات من انعقاد الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، حيث ستجرى الجولة عبر تقنية فيديو "كونفرنس" اليوم الأربعاء؛ لمناقشة قضايا تهم البلدين بينها التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقالت الهيئة في بيانها "إن المقاومة اليوم تجد نفسها ملزمة (…) أن ترد بكل قوة وصلابة، وأن توجه ضربات كبيرة ودقيقة في حال لم يتضمن هذا الحوار إعلانا واضحا وصريحا عن موعد الانسحاب النهائي لقوات الاحتلال: برا، وجوا، وبصورة كاملة".

وأضافت أن لديها معلومات مؤكدة بأن البيان الذي سيُصدر عن الجولة الحالية من الحوار سيكون "بيانا مهلهلا.. ولا يحتوي على أي إشارة لتنفيذ قرار مجلس النواب (العراقي) بإخراج قوات الاحتلال الأميركي من الأرض العراقية".

وأكدت أنها ترفض مقدما البيان الذي سيُصدر في ختام جولة الحوار.

وهذه أول جولة من المباحثات بين واشنطن وبغداد تعقد في ظل الإدارة الأميركية الجديدة التي يرأسها الرئيس جو بايدن.

حوار إستراتيجي

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحوار الإستراتيجي الذي سينطلق بين العراق والولايات المتحدة يحظى باهتمام الحكومة العراقية.

وأوضح -في تصريح مقتضب- أن "الحوار الإستراتيجي مع واشنطن في المرحلة الثالثة منه يحظى باهتمام الحكومة العراقية"، وأضاف "نتطلع -من خلال هذا الحوار- إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك وعلى كافة الصعد بين العراق والولايات المتحدة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 5 يناير/كانون الثاني 2020 على قرار يتضمن إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي البارز في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

ويوجد نحو 2500 جندي أميركي في العراق ضمن قوات "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وسط تحذيرات من استهداف القوات الأميركية.. وفد عراقي في طهران وتفجير يستهدف رتلا تابعا للتحالف في بابل

توجّه وفد حكومي رفيع من بغداد إلى طهران، وقالت مصادر عراقية إن هناك تفاهما بين الحكومتين بعد التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، في حين استهدفت عبوة ناسفة شاحنات تعمل لمصلحة التحالف الدولي بمحافظة بابل.

المزيد من أخبار

الرئيس اللبناني: لا إرادة جدية لإجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان

بوسيدون.. سلاح روسي رهيب ينتج عنه تسونامي إشعاعي مدمر

بوتين في زيارة لأحد مصانع الأسلحة الروسية المتطورة (رويترز)

الملك عبد الله الثاني: ما حصل آلمني وصدمني لكن لا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره

الملك عبد الله الثاني قال إن الأمير حمزة التزم بأن يسير على نهج الآباء والأجداد (الفرنسية)

الأمم المتحدة ترحب بالقرار.. إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات للفلسطينيين

مركز لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لأونروا في غزة (رويترز)
الأكثر قراءة

حب وقتل.. شابان مسلمان يقتلان كامل أفراد أسرتهما ثم ينتحران بتكساس الأميركية

صورة لعائلة توحيد التي لقيت مصرعها (مواقع التواصل الاجتماعي)

أيهما آثاره الجانبية أقل.. لقاح فايزر أم سينوفاك؟

اختراقات طالت أكثر من 500 مليون حساب في فيسبوك.. هل حسابك منها؟ وكيف تعرف ذلك؟

يمكن للمتسللين استخدام معلوماتك الشخصية لإلحاق الضرر بك وتدمير سمعتك وتهديدك (رويترز)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)