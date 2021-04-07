الأمم المتحدة ترحب بالقرار.. إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات للفلسطينيين

قال مصدر بالكونغرس الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس اليوم الأربعاء باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة أونروا و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.

وتأتي هذه الخطوة حسب مراقبين في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزا بشدة لإسرائيل.

وكان موقع حملة بايدن 2020 ذكر أنه سيقدم "مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني" لكنه لم يذكر الأونروا بشكل مباشر.

وفي 2019، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لتجديد تفويض الأونروا 3 سنوات أخرى، وذلك بموافقة 169 دولة وامتناع 9 دول عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد التجديد.

وتأسست الأونروا عام 1949، وتولت مسؤولية تقديم المساعدة والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الخدمات الصحية.